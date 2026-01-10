Curro Velho e Casa da Linguagem definem metas e atividades para 2026

O Núcleo de Oficinas Curro Velho e a Casa da Linguagem realizaram, entre os dias 6 e 8 de janeiro, o Seminário de Planejamento de suas atividades. O encontro reuniu cerca de 30 servidores e técnicos das áreas de artes visuais, audiovisual, música, linguagem verbal, núcleo de produção, psicossocial e administrativo para diagnosticar as necessidades das unidades e consolidar as propostas que irão compor o calendário de atividades do ano de 2026.

Durante os três dias de seminário, os grupos setoriais apresentaram relatórios sobre o estado atual dos equipamentos e as demandas de cada linguagem artística. O seminário foi estruturado para ouvir os técnicos de cada uma das linguagens artísticas, o setor psicossocial, o setor administrativo e o núcleo de iniciação artística, que gerencia os ciclos dos eventos tradicionais do Curro Velho, tais como o Carnaval das Crias do Curro Velho e os Autos Junino e de Natal.

O coordenador de oficinas do Curro Velho, Andrei Miralha, explicou que a metodologia permitiu uma escuta direta dos técnicos que atuam na ponta da execução das políticas culturais. “Encaminhamos para que cada um pudesse diagnosticar alguns problemas que já haviam dentro da atuação dessa linguagem e trazer propostas que pudessem ser realizadas agora para 2026. Desde propostas organizacionais até atividades extras do que a gente já faz normalmente”, afirmou Miralha.

Entre as propostas apresentadas está a ampliação do atendimento na Casa da Linguagem, com oferta de atividades entre 18h e 20h. Além disso, no campo do audiovisual, o planejamento prevê a ativação do Cine Auditório, que funcionará como sala multiuso para atividades formativas e exibição de filmes, incluindo a implementação do AnimaClube e do Cineclube da Casa da Linguagem, além da abertura de um edital de pauta para a ocupação de cineclubes locais.

A diretora do Curro Velho, Celeste Iglesias, destacou o caráter prático do planejamento e a busca por viabilidade técnica. “A gente vai ter o segundo momento, que é pegar essas ideias e arrumá-las. Consolidar e diferenciar o que é demanda de material e equipamento do que é proposta de inclusão de atividade extra”, pontuou.

O cronograma agora segue para uma fase de compilação de dados e análise orçamentária. O objetivo é cruzar as necessidades de manutenção e compra de equipamentos com os recursos disponíveis, além de prospectar parcerias institucionais. Em 2025, a unidade firmou acordos com órgãos como Ibama, Sectet, Receita Federal, Confloresta, Sesc e a ONG WAP (World Animal Protection), modelos que a gestão pretende manter para o próximo ciclo.

O Curro Velho e Casa da Linguagem são partes integrante da Fundação Cultural do Pará, que é o principal órgão do estado responsável pela execução das políticas públicas de cultura, atuando na formação artística, fomento à produção cultural e preservação da memória e do patrimônio no Pará.

