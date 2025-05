Curso gratuito ensina boas práticas de higiene para batedores de açaí em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), está promovendo um curso gratuito de capacitação para batedores e manipuladores artesanais de açaí. A iniciativa busca garantir a qualidade do fruto consumido na cidade e reforçar a segurança alimentar.

As aulas acontecem na Casa do Açaí, no bairro Cidade Velha, sempre às terças e quintas-feiras, das 14h30 às 17h, com turmas de até 30 pessoas. O curso, que possui carga horária de 4 horas, mescla teoria e prática: os participantes aprendem sobre as etapas obrigatórias de higienização, como peneiramento, catação, lavagem e branqueamento este último essencial para eliminar riscos sanitários e obter o selo de qualidade.

Ao final, os formandos recebem a carteira de manipulador de açaí, válida por um ano e exigida pela Vigilância Sanitária para a legalização dos pontos de venda.

Segundo Débora Barros, coordenadora da Casa do Açaí, a capacitação responde a uma demanda crescente no setor. “Belém é referência nacional em consumo e comercialização de açaí. Oferecer esse tipo de formação é essencial para proteger o consumidor e fortalecer o empreendedorismo”, afirma.

O instrutor Heron Amaral destaca o impacto social e econômico da iniciativa: “Muitos alunos são de comunidades ribeirinhas ou bairros onde o açaí é a principal fonte de renda. A capacitação amplia oportunidades e garante segurança alimentar”.

A procura pelo curso tem aumentado, inclusive com inscrições de municípios vizinhos, como Abaetetuba, Cametá e Ananindeua, além de outros estados, como Maranhão e São Paulo. Diego Silva, batedor artesanal há mais de 10 anos, é um dos participantes e celebra a oportunidade: “Agora entendo melhor a importância de cada etapa e posso oferecer mais qualidade aos meus clientes”.

Belém conta com mais de 5 mil pontos de venda de açaí, especialmente nos bairros de Jurunas e Cremação. A prefeitura reforça o compromisso em manter esse símbolo da cultura paraense sendo comercializado de forma legal e segura.

As inscrições podem ser feitas online, pelo link disponível na página da Vigilância Sanitária, ou presencialmente na Casa do Açaí. As turmas são renovadas periodicamente e há lista de espera.

Imagem: Agência Belém