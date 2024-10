Da Paz sedia o “Premium Internacional COP 30 Amazônia”

O Theatro da Paz foi palco da cerimônia do reconhecimento e valorização de importantes nomes ligados à arte, cultura, meio ambiente, política, turismo, empreendedorismo, sustentabilidade e inclusão social na noite de ontem, terça-feira, 29. Com muito show e apresentação cultural com a presença do também homenageado Rei do Carimbó, Pinduca, o evento, intitulado “Premium Internacional COP 30 Amazônia”, homenageou cerca de 200 personalidades públicas dos estados do Pará, Amazonas e Amapá, entre elas, destacados jornalistas que vêm contribuindo para o fortalecimento da imprensa paraense.

A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet Pará) foi um dos destaques da noite. Sete profissionais receberam certificados e troféus como forma de reconhecimento pelo trabalho essencial realizado em prol da divulgação do turismo local. A homenagem foi extensiva a todos os associados.

Pela entidade, estiveram a presidente Tânia Monteiro; o vice-presidente Nilton Guedes; o diretor de Imagens Wilson Soares, e os associados Isa Arnour, Ray Nonato e Celso Lobo.

Ao comentar o prêmio, a jornalista Tânia Monteiro agradeceu homenagem. “Esse reconhecimento reforça a importância do trabalho da Abrajet Pará para fortalecer o turismo em nossa região. É gratificante ver o esforço de jornalistas especializados em Turismo sendo reconhecido em um evento de tamanha relevância”, declarou a presidente.

O Prêmio COP30 Amazônia é organizado pelo Instituto Internacional de Comunicação e Proteção da Amazônia (ICDAM) e conta com o apoio do Governo do Estado do Pará, da Assembleia Legislativa do Pará e do deputado estadual Fábio Freitas, entre outras instituições. A premiação vem como uma forma de prestigiar aqueles que dedicam suas carreiras à preservação da Amazônia e ao desenvolvimento sustentável da região, incentivando também a prática de um turismo consciente e inclusivo.

O evento foi um momento de valorização da imprensa paraense e dos esforços empreendidos pela Abrajet Pará e outras entidades para o desenvolvimento sustentável da região amazônica.

FOTOJORNALISMO

O jornalista de imagem, documentarista e diretor Ray Nonato foi um dos agraciados com o Troféu Premium Internacional COP30 Amazônia. A honraria foi entregue pelo Instituto Internacional de Comunicação e Proteção da Amazônia (ICDAM) como reconhecimento à sua dedicação em divulgar a região amazônica, principalmente o Pará e a Ilha do Marajó, para o Brasil e o mundo ao longo de 40 anos de carreira.

Ray Nonato, conhecido como “jornalista da imagem”, falou e compartilhou a importância do prêmio e da oportunidade de estar ao lado de personalidades do estado em áreas como imprensa, política, negócios e cultura.

Com uma trajetória consolidada, Ray Nonato destacou sua missão em capturar e mostrar o cotidiano e a beleza natural da Amazônia.

“Sempre busquei passar, até quando era preto e branco, lugares belos para a imprensa, não só do Estado, mas nacional e internacional”, disse ele, relembrando suas incursões pela Ilha do Marajó, em municípios como Muaná, Cachoeira do Arari, Soure e Portel.

Segundo o fotojornalista, o foco atual de seu trabalho é um documentário turístico sobre Portel, explorando a beleza singular da região e destacando a praia da Tucano, que se tornou referência turística.

O reconhecimento e desenvolvimento da infraestrutura local foram aspectos elogiados pelo documentarista, que mencionou o prefeito Paulo Ferreira e o secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Idinor Ferreira, pela visão de fortalecer o potencial turístico da região.

“Hoje, Portel possui um turismo que valoriza o cenário natural e oferece uma estrutura para os visitantes. Isso traz desenvolvimento ao município, gerando emprego e renda para a população”, destacou Ray Nonato, reforçando o impacto da gestão na visibilidade internacional da ilha.

Imagens: @agência.imagens 2.8