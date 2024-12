Datena é contratado pelo SBT e estreia já na próxima 2ª feira

O SBT anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do jornalista José Luiz Datena, que deixou a TV Band na última semana após 21 anos de emissora. Em um comunicado enviado à imprensa, o canal fundado por Silvio Santos informou que a estreia do apresentador acontecerá já na próxima segunda-feira (9), no comando do programa Tá na Hora.

– Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência – disse o jornalista.

Com a ida de Datena para o SBT, o apresentador Marcão do Povo, que dividia o comando do Tá na Hora com Márcia Dantas, agora assumirá a apresentação de parte do jornalístico Primeiro Impacto, que abre as manhãs da emissora paulista.

SOBRE O TÁ NA HORA

Lançado neste ano para ocupar os fins de tarde do SBT de segunda a sexta-feira, o Tá na Hora é focado na informação e prestação de serviço. A atração acompanha os fatos do cotidiano e conta com a participação do Comandante Hamilton e de repórteres espalhados pelo Brasil.

