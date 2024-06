Criador de The Chosen planeja universo bíblico como Marvel

Dallas Jenkins, autor, produtor e diretor da série The Chosen – Os Escolhidos, revelou interesse de fazer um universo bíblico nas telas. Ele deu declarações durante entrevista ao The Hollywood Reporter, na última quarta-feira (29).

– Uma das coisas mais empolgantes é que a maioria das pessoas que gosta da série nos diz que tem uma relação semelhante às que tem com Marvel ou DC. Mas nós não fazemos isso, isso, de uma forma cínica, como: “Olha, vamos criar uma experiência Marvel e encontrar conteúdo que encaixe”. Na verdade, tudo começou com o conteúdo – comentou.

Jenkins também falou sobre seu plano de dar sequência à história de The Chosen, abordando livro de Atos e o surgimento da Igreja.

Ele destacou ainda que acredita que não é difícil adaptar o Antigo Testamento para as telas.

– Estamos falando de muita coisa do Antigo Testamento, em séries e derivados. (…) Não acho que adaptá-lo seja mais difícil do que fazer The Crown, Roma ou Vikings. Eu acho que estamos próximos de encontrar o caminho – disse.

O Pleno.News foi convidado para ir aos Estados Unidos, como mídia exclusiva do Brasil durante o período de gravação da quarta temporada de The Chosen.

Confira nossa entrevista com Dallas Jenkins, na ocasião:

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/Paris FIlmes