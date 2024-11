Decisão do Campeonato agita associados do COPM neste domingo

A diretoria do Clube de Oficiais da Polícia Militar do Estado, por meio do Departamento de Esportes, realiza neste domingo, 1º, a decisão do Campeonato Interno Misto Masculino envolvendo os times do Jamary e Dinamarquina que chegaram à final merecidamente pela campanha realizada durante o transcorrer da competição. Os dois times se dedicaram nos treinamentos, tanto físicos como sistema tático, exigidos pelos treinadores nos coletivos.

Ambas as comissões técnicas contarão com todos titulares, objetivando chegar à conquista do título nos 80 minutos da partida, evitando a decisão nas cobranças das penalidades em caso de empate no tempo normal.

O trio de arbitragem será do quadro da Federação Paraense de Futebol – FPF. Logo após o encerramento da partida, acontecerá a entrega das premiações, ao comando do presidente do clube militar, Coronel Costa Júnior, com assessoramento do diretor de esportes, Tenente Coronel Ângelo Scotta. E logo a seguir acontecerá o show musical através dos cantores: Nelsinho Rodrigues, Cassio Costa e Grupo Irreverência.

FESTIVAL INÉDITO

A diretoria do COPM, por meio do Departamento Social, confirmou para o dia 14/12, a programação inédita do Primeiro Festival de Chopp, Música e Gastronomia. O evento contará com inúmeras atrações para os familiares dos associados, dentre elas, o RE x PA exclusivamente para os associados com mascotes das duas equipes, parque infantil inflável, tênis de mesa e tiro ao alvo; comidas típicas, sorteios de brindes e desafios. Encerrando a programação haverá a inauguração da Primeira Usina de Energia Solar formalizada por um clube social da Amazônia. Também ocorrerá o show musical com o Grupo Deboberah (Pagode), André Moura e Banda (rock), Nosso Tom, Banda Mizerê (Swingueira) e Banda AR 15 (Brega).

Imagens: Nonato Batista/Ronabar