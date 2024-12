Denúncias do 181 contribuem para prisão de foragido e combate a crimes ambientais

A população desempenha um papel fundamental em denunciar crimes, pois contribui para o trabalho do Sistema de Segurança Pública do Pará. Na última terça-feira, 10, duas denúncias para o Disque Denúncia 181, foram primordiais para o cumprimento de mandado de prisão em Altamira, sudoeste paraense, e para o combate a criação de animal silvestre, em Águas Lindas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Em Ananindeua, a denúncia apontava que um casal estava sob posse de 21 animais silvestres, sendo: 14 jabutis, 6 peremas e 1 papagaio, resgatados do local durante a operação “Acuã”, do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), através do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Conforme a denúncia, o casal mantinha os animais há oito anos em higienização inadequada e os alimentava com restos de lixo. Para os denunciados foram aplicadas multas nos valores de aproximadamente R$ 10.000,00.

O segundo caso, no município de Altamira, sudoeste paraense, a denúncia contribuiu para o cumprimento de um mandado de prisão de um acusado de homicídio. A Superintendência Regional do Xingu da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, em posse das informações diligenciaram ao endereço do suspeito.

Após o cerco policial, o suspeito acabou se entregando e foi conduzido para delegacia para a adoção dos procedimentos cabíveis. O suspeito teve a prisão decretada no dia 2 de julho de 2024, pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. O suspeito será transferido para o Sistema Penitenciário onde ficará à disposição da Justiça.

Os dois casos ressaltam que através do Disque-Denúncia 181 a importância da população colaborar com os órgãos de segurança pública e informar quaisquer ilícitos ou foragidos do sistema. O diretor do Disque-Denúncia, delegado Christian

“Em ambos os casos há a importância da população fornecendo informações precisas e confiando no trabalho da polícia. E o trabalho da polícia direcionado de uma maneira bem planejada, diminuindo os riscos para a população e para os próprios policiais. Reconhecemos a importância deste denunciante porque ele está muito próximo do delito, tem informações precisas de local e suspeito que facilitam o trabalho da polícia”, avaliou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação