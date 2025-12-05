Dezembro Vermelho: Belém reforça combate ao HIV e à Aids

O Dezembro Vermelho, mês dedicado ao combate ao HIV e à Aids, começa em Belém com um alerta: apesar dos avanços, o cenário epidemiológico da capital ainda exige atenção permanente. A campanha chega para lembrar a importância da prevenção, da testagem e do cuidado contínuo, e para reforçar que os serviços municipais de saúde têm ampliado serviços e acesso ao diagnóstico.

Entre janeiro e setembro de 2025, a rede municipal de saúde realizou cerca de 18.700 testes rápidos para HIV, com 645 resultados positivos, uma taxa de positividade de 3,45%. A maioria dos casos ocorre entre homens, seguida de mulheres e gestantes.

No mesmo período, 942 pessoas iniciaram tratamento antirretroviral no Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa DIA), incluindo crianças diagnosticadas por transmissão vertical, quando o vírus passa da mãe para o bebê.

Mesmo com a expansão da assistência, Belém ainda registra a maior taxa de mortalidade por Aids entre as capitais brasileiras, com 16 óbitos por 100 mil habitantes, além de subnotificação, que impacta o planejamento e o abastecimento de insumos. Os números reforçam a necessidade de intensificar a prevenção e facilitar o acesso ao cuidado.

Apesar dos dados preocupantes, a nova gestão tem atuado de forma constante para reverter esse cenário. A expectativa é que, já no próximo ano, os indicadores comecem a refletir mudanças positivas, impulsionadas pelas mobilizações implementadas desde o início da atual administração.

O secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina, destaca que a expansão dos serviços gera impacto imediato na vida da população, ao garantir diagnósticos mais rápidos e tratamento oportuno. “Isso significa que ampliamos o acesso ao diagnóstico e tratamento, e também à PrEP e à PEP, garantindo acolhimento e cuidado ágil no Casa DIA para quem recebeu diagnóstico positivo.”

Rede municipal oferece prevenção e cuidado durante todo o ano

Para enfrentar esse cenário, Belém conta com dois serviços especializados no atendimento às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): o Centro de Testagem e Aconselhamento Rayssa Gorbachofh (CTA) e o Casa DIA. Embora atuem de forma complementar, cada um possui funções distintas na rede de cuidado.

O CTA, localizado na travessa Rui Barbosa, 1059, no bairro de Nazaré, funciona como uma espécie de porta de entrada para a população, oferecendo serviços como testagem rápida, consultas, aconselhamento, entrega de preservativos e prescrição de insumos e medicamentos de forma ágil. O serviço é voltado para diagnóstico, orientação e prevenção, favorecendo atendimentos de rotina e de fácil acesso.

Já o Casa DIA, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, 3371, no bairro da Sacramenta, oferece os mesmos serviços que o CTA e também é responsável por acompanhar, de forma contínua, pessoas que vivem com HIV e outras ISTs que demandam cuidado prolongado. O atendimento inclui início e acompanhamento de terapia antirretroviral, consultas especializadas, realização de exames, reabilitação, apoio multiprofissional, entre outros.

Além disso, é possível fazer a retirada da PrEP nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Guamá e Terra Firme. Todos os serviços mencionados podem ser encontrados em qualquer época do ano nas respectivas unidades.

O secretário ressalta que o Dezembro Vermelho é um marco de mobilização, mas o trabalho é constante durante todo o ano. “A campanha de conscientização e prevenção da Aids, do HIV e de outras ISTs é um compromisso diário nosso com a saúde e a dignidade da nossa população.”

Agendamento on-line facilita atendimentos

A novidade da vez é o recém-lançado Serviço de Atendimento Especializado (SAE) Belém, plataforma pela qual passam a ser realizados os agendamentos para atendimentos no Casa DIA. O principal diferencial é a praticidade: agora as marcações podem ser feitas de qualquer lugar, a qualquer hora, sem a necessidade de comparecer previamente para garantir uma vaga.

O novo sistema on-line permite agendar consultas médicas, psicológicas, de enfermagem, fisioterapia, odontologia, serviço social e exames laboratoriais. Para realizar uma marcação, basta acessar o endereço https://saude.belem.pa.gov.br/sae-belem/ e escolher o atendimento desejado. No dia e horário selecionados, o usuário deve comparecer presencialmente ao Casa DIA para receber o atendimento agendado.

Dezembro Vermelho mobiliza cidade com ações itinerantes

Além do cuidado permanente ofertado pela rede municipal, durante o Dezembro Vermelho a Secretária Municipal de Saúde de Belém (Sesma), por meio do Casa DIA amplia a oferta de serviços de prevenção, diagnóstico e assistência no enfrentamento ao HIV, à aids e a outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Instituída em 2017 no País e em 2018 no município, a campanha promove uma mobilização dedicada à prevenção, ao cuidado e à redução do estigma relacionado às ISTs.

A abertura oficial, realizada na segunda-feira (1º), marcou o início de uma programação que segue até 21 de dezembro em diversos pontos estratégicos da cidade. A iniciativa busca ampliar o acesso da população à testagem rápida, Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), Profilaxia Pós-Exposição (PEP), preservativos, aconselhamento e tratamento especializado.

A campanha também reforça ações educativas e comunitárias, para fortalecer a prevenção combinada e garantir acolhimento integral às pessoas que vivem com HIV/Aids, além de envolver quem não vive com o vírus na construção de uma cultura de autocuidado.

O Dezembro Vermelho também combate o estigma que ainda cerca o HIV, um dos principais obstáculos para o diagnóstico precoce e para a continuidade do cuidado. A campanha incentiva a testagem regular, a busca por informações corretas e o respeito às pessoas que vivem com o vírus, aproximando a população dos serviços de saúde e promovendo um ambiente mais acolhedor, solidário e informado.

O titular da Sesma reforça que o mês simbólico é também um lembrete de cuidado coletivo. “O Dezembro Vermelho nos lembra que prevenir também é um gesto de cuidado.”

Fonte e imagem: Agência Belém