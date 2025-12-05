Vídeo: Operação ‘Festas Seguras 2025’ mobiliza cerca de 8 mil agentes de segurança no Estado

As equipes atuarão nas vias, estradas, balneários, praias e rios, durante todo o período da operação, que seguirá até 6 de janeiro de 2026

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança Pública Estadual e órgãos de segurança e trânsito municipais, lançou na manhã desta sexta-feira (05) a operação “Festas Seguras 2025”, com o objetivo de intensificar as ações de segurança pública nas áreas comerciais, no entorno de grandes eventos e nos balneários na Região Metropolitana de Belém, bem como nos municípios do interior do Estado, para garantir a ordem pública e tranquilidade de todos. As ações, que mobilizam aproximadamente 8 mil agentes de segurança, iniciam nesta sexta-feira (05) e seguem até o dia 6 de janeiro de 2026.

A estratégia de segurança integra o planejamento de ações desenvolvidas no Estado para garantir maior tranquilidade à população, durante o mês de dezembro, que tem a maior circulação de pessoas nos centros comerciais, em pontos turísticos, somando o período de férias escolares e todas as programações de final de ano nas cidades e balneários do Estado.

“Estamos lançando hoje a nossa última grande operação do ano de 2025 de forma integrada. Todas as forças de segurança do Estado, em parceria também com a Guarda Municipal de Belém, e com a Segbel e outros órgãos municipais de trânsito. Estamos atuando com reforço em 23 municípios, reforçando a segurança pública nos centros comerciais, tendo em vista a circulação de valores, em razão do pagamento do 13º salário. Os balneários também sofrerão um incremento nesse efetivo, tendo em vista que recebem muitas pessoas para as programações de final de ano. Além disso, esse ano vamos manter ações de segurança nos grandes eventos realizados, como o Natal Encantado, que teremos no Parque da Cidade, o Vira Pará, que será a grande festa de réveillon, além de outros eventos que ocorrerão na Região Metropolitana de Belém, com o aporte de efetivo para que a gente possa garantir a segurança nessas festas em todo o Pará”, afirmou o secretário de segurança pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Estrutura completa – A operação mobiliza aproximadamente 8 mil agentes de segurança, cerca de 2 mil viaturas, entre quatro rodas e motocicletas, 50 embarcações e 5 aeronaves, além da cavalaria e diciclos. As equipes atuarão nas vias, estradas, balneários, praias e rios, durante todo o período da operação, que seguirá até 6 de janeiro de 2026.

A iniciativa contará com um reforço no efetivo diário, durante o período da operação, e envolve, de forma integrada, os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado e município. Fazem parte da ação também, equipes policiais de inteligência que atuarão, conjuntamente, no monitoramento das áreas com maior risco de ações criminais a fim de se evitar roubos em caixas eletrônicos, bancos e carros fortes.

Segundo o comandante-geral da PMPA, cel. PM Sérgio Neves, somente pela Polícia Militar, serão empregados cerca de 2.500 policiais para integrar as ações junto aos órgãos e garantir a segurança da população. “Mobilizamos nossos agentes para garantir o reforço em todo esse período, com o foco principal nas áreas comerciais e festas de virada do ano. Estamos aqui com a participação de todos os nossos comandos intermediários, haverá também deslocamento de tropa do Comando de Missões Especiais, da própria Polícia Ambiental, assim como de outros comandos da capital que reforçam os municípios, sem alterar com aquilo que seria o policiamento ordinário de cada município. Portanto, vamos atuar com todos os batalhões e equipes especializadas para garantirmos uma grande operação”, afirmou o cel. Neves.

Fases – A primeira fase da Operação “Festas Seguras 2025” abrangerá as áreas comerciais, da capital e do interior, bem como áreas no entorno de agências bancárias, para garantir segurança no período festivo, quando ocorre grande circulação financeira, em que muitos recebem o 13° salário e procuram o centro comercial para as compras das festas de fim de ano, e ainda as áreas de agências bancárias.

A segunda fase, que ocorrerá de forma paralela à primeira, a fim de garantir o reforço na segurança no entorno dos eventos programados para o final do ano, com a segurança das pessoas e do patrimônio, inibindo práticas criminosas. Entre os eventos, estão: Natal Encantado; Brega Belém; Domingueira; Festival Psica; Vira Pará e Bloco Recreativo Carnavalesco Lítero-Musical e Antifóbico Império Romano.

Já a última fase das ações será direcionada ao reforço do policiamento e ações nos principais balneários do Estado, que reúnem um grande número de pessoas para as festas da virada do ano. Portanto, a partir do dia 22 de dezembro, o sistema de segurança irá reforçar a fiscalização, orientação e monitoramento nas estradas, bem como as ações nas praias e balneários, a fim de garantir um lazer seguro e tranquilo.

Reforço das Unidades Policiais – Segundo o delegado-geral de Polícia Civil, Raimundo Benassuly, as delegacias seguirão o funcionamento em todo o período de fim de ano, tendo algumas unidades policiais sendo reforçadas, a fim de garantir um atendimento ainda mais célere a todos. “Nós estaremos atuando com reforço nas unidades policiais, além de equipes especializadas atuando de forma integrada a outras forças, principalmente com equipes que atuam na área de proteção à mulher, à criança e aos adolescentes. Portanto, todos estão empenhados garantindo um total apoio em todas as ações desenvolvidas.”

Bombeiros – O Corpo de Bombeiros Militar do Pará também reforça as ações com vistorias técnicas, e a proteção balneária com guarda-vidas com reforço nas equipes, para garantir a segurança nesse período em que o fluxo de pessoas aumenta nessa área, pontua o comandante-geral do CBMPA, cel. Jaime Benjó.

“O Corpo de Bombeiros estará com 428 bombeiros militares atuando nas várias frentes que são atribuições constitucionais da instituição, entre elas a proteção balneária por guarda nos principais balneários, onde teremos uma estrutura logística com jet ski e também com atendimento de primeiros socorros em nossas bases. Teremos também atuação das nossas guarnições através das unidades de resgate nas PAs e BRs fazendo a Operação Estrada, onde, se for necessário um atendimento a trauma ou possíveis acidentes veiculares, teremos equipes de pronto atendimento. Além do atendimento da Defesa Civil fazendo a gestão de risco e desastre, analisando as áreas vulneráveis e levando isso para a parte operacional, para que possamos mitigar”, afirmou o cel. BM Jaime Benjó.

PCEPA – A Polícia Científica do Estado (PCEPA) também estará presente na operação com equipes periciais de plantão para o atendimento das ocorrências. “A Polícia Científica, dentro do seu âmbito institucional, trabalhará com reforço de agentes entre peritos criminais, médicos legistas e auxiliares técnicos, tanto na Região Metropolitana de Belém, quanto no reforço nos balneários para prestar apoio imediato às Polícias Civil e Militar sempre que forem requisitados, seja como perícia de local de crime, veicular, testes de droga, entre outros”, comentou Celso Mascarenhas, diretor da PCEPA.

Trânsito – Agentes do Detran estarão com equipes nas ruas e nas principais rodovias estaduais para garantir um deslocamento seguro à população, como explica o coordenador de Operações, Ivan Feitosa.

“As ações serão desenvolvidas com equipes que estarão empenhadas e posicionadas em locais onde a gente já identifica que a incidência é maior de infração de trânsito e irregularidade cometidas pelos condutores. Teremos equipamentos voltados para a fiscalização de velocidade, etilômetro para aplicar em condutores sob influência de álcool, assim também como nos pontos estratégicos nos locais onde a movimentação de veículos e pessoas é maior neste período de final de ano ”, afirmou.

Seap – A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), irá reforçar o controle de monitorados, além da atuação integrada por meio do Grupamento de Busca e Recaptura.

Ações – No período da realização da “Operação Festas Seguras”, permanecerão as ações das Operações de Lei Seca e Tolerância. As abordagens a pessoas, carros particulares, ônibus e motocicletas, serão intensificadas, em locais estratégicos identificados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), por meio dos canais de denúncia do Disque Denúncia 181 ou pelo whatsapp 91 98115-9181 ou via Centro Integrado de Operações (Ciop) 190.

O lançamento da operação ocorreu, de forma simultânea, nas 14 Regiões Integradas de Segurança Pública; na Região Metropolitana de Belém, na Av. Visconde de Souza Franco; e em Marituba, em frente ao Quartel do 21º Batalhão de Polícia Militar.

Integração – As ações que estão sob coordenação da Segup, vão ser integradas pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Departamento Estadual de Trânsito do Pará, Grupamentos Aéreo e Fluvial de Segurança Pública, Centro Integrado de Operações, além da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Polícia Rodoviária Federal, e ainda os órgãos municipais, como a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém; Guarda Municipal de Belém; Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Belém; Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Marituba; Guarda Municipal de Marituba e Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Marituba.

