Dia das Mães: setor de bares e restaurantes se movimenta para a data na capital paraense

Pesquisa divulgada pela Abrasel diz que 80% dos estabelecimentos abrirão no domingo, 11, para a celebração da data.

O Dia das Mães, que ocorre neste domingo, 11, é uma das datas mais importantes para o setor de serviços. De acordo com a pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 8 em cada 10 estabelecimentos devem abrir na data que tem a tradição de ter um alto fluxo de vendas. Além disso, 78% das empresas esperam faturar mais do que o mesmo período do ano passado.

Em Belém, o restaurante Engenho, localizado no piso 1 do Boulevard Shopping, é um desses estabelecimentos que apostam no Dia das Mães como um momento de oportunidade, como explica Mateus Ribeiro, gestor do local.

“Acreditamos muito na força das datas comemorativas. Sempre fazemos ações diferenciadas para atrair o público ao nosso restaurante a fim de proporcionar não só uma experiência gastronômica diferenciada, mas tornar esse momento especial por completo”, comenta Mateus.

Ações

Neste ano, para o Dia das Mães, todas elas ganharão um brinde cortesia da casa. Além disso, o ambiente terá uma decoração especial e também música ao vivo.

Para garantir uma mesa para o domingo, 11, o cliente pode fazer uma reserva pelo telefone (92) 3019-4939 por 200 reais. Vale destacar que 100% do valor será revertido em consumação. Essa é apenas uma forma para os interessados não perderem a oportunidade de celebrar a data no restaurante.

“São estratégias que analisamos e sabemos que o público gosta de exclusividade, um cardápio especial e também de celebrar a ocasião da melhor forma possível. Estamos muito confiantes que vamos ter um crescimento de faturamento em comparação a 2024”, finaliza Mateus.