Re-Pa 777: Choque de Cabeças e Vitória do Remo por 3 a 2

No emocionante duelo de cinco gols no Mangueirão, o lateral-esquerdo Sávio garantiu a vitória para o time azulino com um belo gol de falta.

Com um Mangueirão pulsando com a energia das duas torcidas, o Remo saiu na frente na final do Parazão ao vencer o Paysandu por 3 a 2 nesta quarta-feira (7). Os gols do Leão foram marcados por Janderson, Klaus e Sávio, enquanto Rossi e Benítez balançaram as redes para o time bicolor. A decisão do título fica para o domingo do dia das mães (11), no jogo de volta.

Aos 24 minutos do segundo tempo, um lance preocupante paralisou a partida: Novillo, do Paysandu, e Jaderson, do Remo, chocaram-se em uma disputa aérea e caíram no gramado. Por conta disso ambos estariam fora da próxima partida.

Os jogadores de ambas as equipes prontamente acionaram o atendimento médico ao presenciarem o choque. Diante da seriedade da colisão, o árbitro Anderson Daronco solicitou a entrada da ambulância. A dupla permaneceu caída no gramado, e conforme informações da assessoria da Federação Paraense de Futebol, o meio-campista do Remo, Jaderson, ficou inconsciente por aproximadamente cinco minutos.

Após mais de sete minutos de atendimento médico no campo, Jaderson precisou ser retirado de maca, imobilizado, e encaminhado ao hospital. O zagueiro do Paysandu, Novillo, conseguiu se levantar com a ajuda de companheiros e deixou o gramado. Contudo, pouco tempo depois de chegar ao vestiário, Novillo também foi levado ao hospital para a realização de exames.

Curiosidade

O Remo não apenas conquistou a vantagem na final do Parazão 2025, como também encerrou um jejum de nove clássicos sem vitória sobre o Paysandu. O último triunfo do Leão no Re-Pa havia sido no jogo de ida da semifinal da Copa Verde de 2022.

Por Marina Moreira

Fotos: Marina Moreira / A Província do Pará