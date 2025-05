Dois integrantes de organização criminosa encarregada de matar policiais são presos pela PF

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO/PA) deflagrou nesta quinta-feira, 22, a Operação Covil para combater o planejamento e execução de atentados contra a vida de agentes da segurança pública do Estado do Pará. Duas pessoas foram presas em Manaus/AM e Sobradinho/DF. O cumprimento teve apoio da FICCO/DF, FICCO/AM, além das polícias Civil e Militar do Amazonas.

A operação é parte da estratégia contínua FICCO/PA, força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA) e a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP.

A investigada participava de grupo de estudos visando adentrar nos quadros da Polícia Federal, mediante concurso público, o que foi confirmando mediante entrevista com a investigada e análise prévia dos elementos apreendidos durante o cumprimento dos mandados.

De acordo com as investigações, ambos atuariam como idealizadores de missões, com o planejamento e execução de atentados contra a vida de agentes da segurança pública paraenses.

Além disso, foi constatado que a mulher também tinha funções de administradora geral, orientadora geral e tesoureira do grupo criminoso no município de São João da Boa Vista/SP.

Já o homem articulava a compra e remessa de entorpecentes para serem distribuídos no Pará. Organização que eles participam é Comando vermelho.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA em Belém