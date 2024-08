Dono de terreno onde avião da VoePass caiu faz forte descrição da cena durante e após a tragédia

Na última sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, um avião da VoePass caiu no município de Vinhedo, interior de São Paulo, causando grande comoção. A aeronave transportava 62 passageiros, incluindo 58 passageiros e quatro tripulantes. Todos os ocupantes perderam a vida no acidente.

O acidente ocorreu por volta das 15h, no terreno pertencente a Luiz Augusto de Oliveira. Ele estava em casa com sua esposa e uma empregada no momento da tragédia. Eles ouviram um barulho ensurdecedor que se assemelhava ao de um helicóptero em pane momentos antes da colisão.

Queda de avião: Relato do dono do terreno

Luiz Augusto relatou que, inicialmente, acreditou que um helicóptero estivesse com dificuldades. “Estávamos quase saindo de casa quando vimos a aeronave explodindo na garagem”, contou ele em entrevista ao UOL. A explosão foi tão intensa que provocou um grande incêndio, assustando todos na residência.

O que levou a queda do avião em Vinhedo?

Segundo informações do Capitão Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, a aeronave estava a mais de 500 km/h quando iniciou a queda de aproximadamente um minuto. Ao que parece, o piloto tentou controlar a queda, direcionando o avião para uma área menos povoada, o que evitou vítimas no solo.

Modelo da aeronave: ATR-72

Origem: Cascavel, Paraná

Destino: Guarulhos, São Paulo

Número de passageiros: 58

Número de tripulantes: 4

O esforço do piloto foi reconhecido por Luiz Augusto, que, apesar da tristeza, agradeceu pela habilidade do piloto em evitar um desastre ainda maior. “Em cima de toda a tragédia, ele conseguiu colocar a aeronave de uma maneira que não feriu ninguém em solo”, destacou.

Como Luiz Augusto e sua família reagiram?

No momento da explosão, Luiz Augusto correu para buscar sua esposa e a empregada, tentando evacuar a residência rapidamente. Ele retornou à casa para tentar conter o incêndio com uma mangueira, e também recolheu itens de valor, como fotos da família. “Saímos pela lateral da casa e vimos os corpos no chão. Foi um choque muito grande”, comentou.

Onde estão sendo realizados os procedimentos para identificar as vítimas

Os corpos estão sendo retirados do local neste sábado, dia 10 de fevereiro de 2024, e passam por identificação. O trabalho está sendo conduzido pelo Instituto Médico Legal (IML), com apoio da Polícia Rodoviária e Científica. Um comboio de carros de transporte do IML foi acionado para o traslado dos corpos entre Vinhedo e São Paulo.

A tragédia abalou os moradores do condomínio e a comunidade local. “Temos que agradecer mesmo ao piloto. Ele foi feliz e não feriu ninguém no solo. Mas é uma tristeza muito grande ver os corpos e pensar nas famílias que perderam seus entes queridos”, disse Luiz Augusto emocionado

Enquanto isso, a comunidade se une em solidariedade às famílias afetadas, oferecendo apoio e orações. “Infelizmente, não tivemos a felicidade que tivemos [de sobreviver]”, concluiu Luiz Augusto, reforçando a importância de valorizar a vida e estar preparado para enfrentar imprevistos.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação