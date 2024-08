Maduro diz que María Corina Machado é “foragida da justiça” e manda que ela se entregue ao governo ditador

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, descartou qualquer tipo de negociação com a líder opositora María Corina Machado. Em uma coletiva realizada no Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) na sexta-feira, 9 de agosto de 2024, Maduro classificou Machado como “foragida da Justiça” e insistiu para que ela se entregue às autoridades judiciais do país.

“O único que tem que negociar neste país com [María Corina] Machado é o procurador-geral. Que ela se entregue à Justiça, encare os fatos e responda pelos crimes que cometeu. De verdade, essa é a única negociação que cabe aqui,” afirmou Maduro, deixando claro que não há espaço para concessões políticas.

María Corina Machado e a apuração das eleições venezuelanas

O Conselho Eleitoral Nacional (CNE) da Venezuela, que é controlado pelo chavismo, declarou a vitória de Nicolás Maduro mais de duas semanas após o pleito. Contudo, o CNE ainda não apresentou as atas eleitorais. María Corina Machado, que lidera a oposição, prontificou-se a entregar ao governo brasileiro e a outros governos interessados as atas de apuração das eleições presidenciais de 28 de julho de 2024.

“Podemos entregar as atas eleitorais ao governo do Brasil e a qualquer outro governo do mundo que quiser constatar a validez do que temos,” declarou María Corina em entrevista ao jornal O Globo. A base de apuração conduzida por María Corina e González aponta uma vitória do candidato oposicionista com 67% dos votos.

Situação da Venezuela

Em uma entrevista ao jornal O Globo, María Corina Machado falou sobre o clima de tensão política que paira sobre a Venezuela. “Claro que existe medo,” disse ela, acrescentando que não seria racional não ter medo diante da situação presente no país.

María Corina destacou a importância do apoio internacional na luta pela democracia na Venezuela. “O importante é que, com a consciência de ser a maioria que somos, encontramos maneiras de superar o medo. É muito importante que a comunidade internacional tenha uma posição firme, que nos mostre que não estamos sozinhos”.

O papel da comunidade internacional

Durante a entrevista, María Corina reforçou a relevância das “vozes independentes” e da credibilidade de entidades internacionais para prevenir uma escalada de violência na Venezuela e para assegurar que a verdade prevaleça. “É crucial que todas as vozes independentes, com credibilidade, que querem evitar uma escalada de um conflito violento na Venezuela, possam se envolver e contribuir para que a verdade prevaleça. E vai prevalecer,” afirmou.

Ela ainda sublinhou que a reafirmação por parte da comunidade internacional de que a oposição na Venezuela não está sozinha é vital para a moral e a eficácia de seu movimento político.

Data Importante: 9 de agosto de 2024 – Coletiva de imprensa de Nicolás Maduro.

9 de agosto de 2024 – Coletiva de imprensa de Nicolás Maduro. Eventos Eleitorais: 28 de julho de 2024 – Eleições presidenciais na Venezuela.

28 de julho de 2024 – Eleições presidenciais na Venezuela. Declaração de Vitória: 29 de julho de 2024 – María Corina declara vitória do seu candidato.

A comunidade internacional e o público em geral aguardam os próximos passos de ambos os lados, enquanto a situação política na Venezuela continua tensa e incerta.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução