Efeitos da guerra comercial de Trump voltam a sacudir mercados e geram incerteza global

A guerra comercial conduzida por Donald Trump voltou a abalar os mercados financeiros e a gerar incertezas no mundo corporativo. Nesta quarta-feira (16), ações especialmente do setor de tecnologia despencaram após gigantes como a Nvidia e a ASML alertarem para prejuízos significativos relacionados às restrições impostas pelo governo norte-americano às exportações de chips para a China. A Nvidia, por exemplo, informou que as barreiras devem custar US$ 5,5 bilhões em perdas contábeis.

Outros setores também sentem os efeitos. Companhias aéreas preveem uma temporada de verão instável, enquanto montadoras japonesas temem aumentos nos preços de veículos exportados aos EUA. O presidente da Nissan Américas chegou a pedir uma pausa nas tarifas para permitir a reorganização da cadeia de produção. As negociações com o Japão, que envolvem até o próprio Trump, avançam lentamente em meio à pressão para proteger a indústria americana.

O clima de incerteza vem travando investimentos e afetando o planejamento de grandes empresas. A United Airlines, por exemplo, divulgou cenários alternativos para 2025, algo incomum, diante da imprevisibilidade do ambiente macroeconômico. O presidente da Bulgari, Jean-Christophe Babin, resumiu o sentimento do setor ao afirmar: “O que era verdade ontem não é mais verdade hoje, o que será amanhã eu não sei”.

Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou para a desaceleração da economia e possível aumento da inflação com o repasse dos custos tarifários ao consumidor. O sentimento dos americanos também se deteriorou desde a intensificação do discurso protecionista. Varejistas como Shein e Temu já anunciaram aumentos de preços, estimulando compras antecipadas em um cenário marcado por incertezas e instabilidade nos gastos.

Por: Thays Garcia

Imagem: Tingshu Wang/Reuters