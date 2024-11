Embaixador do regime de Maduro volta ao Brasil após afago de Lula

Chamado em outubro para consultas, pelo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, o embaixador do regime autocrata no Brasil, Manuel Vadell anunciou na última quarta-feira (13) seu retorno a Brasília.

A novidade foi divulgada através de um vídeo gravado no Ministério das Relações Exteriores, publicado na rede social X, onde Vadell afirmou estar “a poucas horas” de voltar à capital brasileira. Na ocasião, o embaixador do regime de Nicolás Maduro destacou que levava consigo os passaportes de venezuelanos que moram no Brasil.

O regresso ocorre dois dias após o ditador acenar para Lula (PT), elogiando uma declaração feita pelo petista. O autocrata disse que o presidente do Brasil fez uma “reflexão sábia” quando afirmou que não se pode questionar a decisão da Suprema Corte da Venezuela.

O posicionamento de Lula, que diverge do entendimento do povo brasileiro, reconhece, através do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, a vitória do ditador nas eleições de 28 de julho.

Experiente, Lula deixou a poeira baixar e manobrou politicamente, reconhecendo a cruel ditadura de Maduro como vencedora em uma eleição reprovada pela maioria das democracias do mundo.

A Suprema Corte da Venezuela é absolutamente alinhada ao regime ditatorial implantando no país.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Andre Borges