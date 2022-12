Equatorial Pará orienta sobre cuidados de segurança com a decoração de final de ano

Instalações inadequadas na rede elétrica e produtos “piratas” podem ocasionar acidentes graves e até fatais.

Com a chegada das tradicionais festas de final de ano, o comércio fica movimentado com as compras da decoração de Natal e Ano Novo. Para garantir a segurança de toda a família, a Equatorial Pará orienta à população com algumas dicas para que este período ocorra sem intercorrências.

Nesta época do ano, residências, condomínios, prédios comerciais, escolas e até hospitais ficam iluminados com luzes e outros objetos que requerem à ligação com a energia. O pisca-pisca é um clássico. No entanto, diante deste cenário, os adereços exigem alguns cuidados para evitar acidentes graves e até fatais que podem ser causados por enfeites “piratas” e instalações inadequadas.

De acordo com Alex Fernandes, executivo de Segurança da Equatorial Pará, o consumidor deve estar atento em relação à qualidade dos produtos, o estado de conservação dos enfeites e se houve ou não o reaproveitamento de um ano para o outro.

“É importante observar se eles estão rompidos, pois, se forem de baixa qualidade, há a possibilidade de um superaquecimento e acidentes. Outro item que não pode passar batido é verificar se a loja vende produtos homologados e com selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”, explica Alex.

Pisca-pisca

Para garantir o sucesso e segurança da decoração natalina, o consumidor deve ficar de olho nas embalagens dos pisca-piscas, que devem conter informações técnicas como: instruções de uso, potência, tensão de alimentação. As lâmpadas de led são consideradas mais seguras e econômicas.

“O ideal é evitar a proximidade entre as luzinhas e os enfeites feitos de papel, algodão, cartolina e folhas secas. As luzes não devem estar próximas de enfeites produzidos com papel, cartolina, algodão, lã e palhas secas. Pois podem causar aquecimento e até incêndios”, orienta Alex.

Mais dicas de segurança: