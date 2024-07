Escolas ofertam reforço escolar nas férias de julho com colônia de férias de ‘Aprendizagem’

O mês de julho é sinônimo de férias, mas também pode ser o momento para relembrar os conteúdos trabalhados na primeira metade do ano. Pensando nisso, unidades escolares estão promovendo a “Colônia de Férias pela Aprendizagem”, uma iniciativa com atividades recreativas e de reforço escolar para estudantes do Ensino Fundamental I da rede estadual de ensino.

A “Colônia” tem o foco no aprimoramento dos níveis de aprendizado das crianças e também proporciona momentos de descontração. Nas turmas do primeiro e segundo ano, a atividade é voltada para melhorar o desempenho dos alunos na escrita e na leitura, e nas demais com foco em Português e Matemática. Além disso, há escolas com turmas de sexto ao nono ano que estão desenvolvendo aulas com foco no letramento em Português.

Na Escola XV de Outubro, no bairro do Guamá, os estudantes, do quarto e quinto ano, acompanham as aulas de Português e Matemática, conforme o horário que os alunos tem durante o semestre. “Então, as famílias receberam com muita alegria essa notícia, das crianças participarem dessa iniciativa, durante as férias, e está sendo gratificante realmente tanto para nós gestores, como para as famílias e alunos”, conta Ana Maria Pinheiro, diretora da Escola XV de Outubro.

A aluna Maria Luiza Silva, do primeiro ano do Ensino Fundamental, disse que acha tudo divertido e está gostando muito. “Estou aumentando minha leitura, estou fazendo minha letra mais cursiva, tem a parte de desenhar, outra parte de brincar e está sendo muito legal, eu estou amando. E quero participar das próximas”, disse a estudante.

Para o pai da aluna, Maria Luiza Silva, Renato Carvalho, a iniciativa é ótima e melhora o aprendizado da filha. “Bom, para mim, é uma iniciativa maravilhosa, que desperta o interesse da criança, na escrita, na fala. E, eu senti uma diferença grande nela, na questão da escrita, percebi que melhorou bastante, ela se sentiu mais motivada e eu me sinto lisonjeado com essa iniciativa da escola e do governo do Estado”, disse o pai.

Ao todo, 11 escolas, da Diretoria Regional de Ensino – Belém V, participam da programação, que seguirá até o dia 27 de julho. “Nós sabemos que muitos alunos não saem de casa no mês de julho, até pela condição financeira, também não têm acesso a passeios para outros lugares, e então nós decidimos estar ofertando para esses alunos momentos de recomposição de aprendizagem, de modo que não só conteúdo de disciplina, mas também com atividades lúdicas, com jogos, com brincadeiras, eles possam estar vivenciando aulas que venham contribuir para a melhoria do seu desempenho”, finaliza Jones Barros, dirigente da DRE – Belém 05.

Transporte e alimentação para alunos da rede estadual na UsiPaz Marituba

Um parceria entre as secretarias de Estado de Educação (Seduc) e de Articulação da Cidadania (Seac) garante ônibus para o transporte de estudantes da rede pública estadual de ensino no município de Marituba, que precisam chegar à Usipaz, garantindo a chegada na Usina da Paz e a volta para as escolas com segurança, além de suporte em alimentação escolar. O serviço já está em funcionamento durante todo o mês de julho, para atender à demanda da colônia de férias da UsiPaz, e continuará no segundo semestre.

