Estão abertas as portas do novo Salão do Reino das Testemunhas de Jeová em Santa Izabel do Pará

Acessível e modesto, novo auditório oferece ambiente acolhedor e confortável para quem busca instrução bíblica de qualidade. Quem passa em frente à construção da Travessa Pedro Teixeira, n° 1.133, bairro do Triângulo, em Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém, não deixa de notar o novo Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Esse novo local de adoração vai além da arquitetura simples e do jardim bem cuidado, pois nele se pode encontrar instrução valiosa que preenche o ambiente.“Todos nós gostamos de nos sentir bem-vindos quando vamos a algum lugar. É ainda mais fácil quando nos deixam à vontade e nos oferecem o que têm de melhor. Quero ir outras vezes”, diz Anderson Teixeira, morador do bairro, que participou recentemente de uma das reuniões realizadas no novo auditório.

O novo Salão do Reino – nome dado a todos os locais de adoração das Testemunhas de Jeová – no bairro Triângulo tem capacidade para 126 pessoas. Todo o ambiente foi projetado para ser funcional, permitir fácil acesso e oferecer segurança. Recursos tecnológicos ainda garantem transmissões ao vivo e exibição de vídeos durante as reuniões.

“Desde os primeiros dias desta congregação, tenho testemunhado o poder transformador da fé e da união”, diz Irani Lima, Testemunha de Jeová que frequenta o Salão do Reino na cidade há 25 anos. “Cada reunião é uma oportunidade para fortalecer nossa amizade com Deus e uns com os outros. É incrível ver como a congregação influencia positivamente a vida de tantas pessoas aqui na comunidade”.

A congregação que frequenta o novo prédio existe desde 1986 e tem sido fonte de ajuda espiritual para aqueles que vão às reuniões. Como em todo o mundo, elas são abertas ao público e gratuitas e acontecem duas vezes por semana. Mas afinal, como são essas reuniões?

Com duração de uma hora e quarenta e cinco minutos, todas elas começam e terminam com um cântico e uma oração. Na reunião de final de semana há um discurso bíblico de trinta minutos direcionado ao público em geral. Em seguida, é feita uma consideração de perguntas e respostas baseada na edição de estudo da revista A Sentinela, cuja participação é sempre voluntária. Já a reunião no meio da semana é dedicada ao estudo bíblico e ao treinamento de como falar em público e ensinar a Bíblia a outros.

“Alguns podem ficar surpresos ao visitar um Salão do Reino pela primeira vez. Eles são modestos em comparação com locais de adoração que muitos conhecem. O mais importante no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová são as pessoas e a instrução bíblica fornecida, e não o próprio edifício”, afirma Rogério Lourenço, porta-voz das Testemunhas de Jeová.

“Penso em visitar uma reunião dentro do novo prédio, por curiosidade”, diz Antônio Nazareno, morador da cidade. “Acho que a comunidade só tem a ganhar com mais um espaço que promova a paz que vem da Palavra de Deus. As pessoas precisam disso”.

Para mais informações sobre as Testemunhas de Jeová, visite o site oficial jw.org. No mundo todo, as Testemunhas de Jeová realizam reuniões em mais de 118 mil congregações – mais de 12 mil no Brasil, e em nenhuma delas se fazem coletas.

Serviço

Endereço: Tv. Pedro Teixeira, 1133, Triângulo, Santa Izabel do Pará, PA

Horário das reuniões: Quartas-feiras, às 19h15 e sábados, às 19h

Mais informações: Todos na comunidade estão convidados. A entrada é gratuita e não se faz coleta. São apresentadas palestras baseadas na Bíblia, entrevistas e vídeos. Para mais informações, acesse jw.org.

Imagens: Divulgação