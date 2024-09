Papão vence o Ituano por 1 a 0 na Curuzu e se afasta do fantasma do Z4

O Paysandu venceu a equipe do Ituano, de São Paulo, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Série B, na noite desta sexta-feira, 27, o Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, que estava lotado pela Fiel. Foi um jogo magro, de poucas jogadas, mas que, no final, rendeu 3 pontos ao clube paraense, que vinha de uma grande pressão por estar próximo à zona de rebaixamento. Agora, o Bicola está com 33 pontos, na 14ª colocação no geral, e deve encarar, no próximo dia 4, isto é, dentro de uma semana, a magra equipe do CRB, de Maceió, agora comandado pelo ex-técnico Hélio dos Anjos, dispensado há poucos dias da Curuzu e que já reclama de falta de pagamento de verbas rescisórias, o que poderá dar uma grande dor de cabeça à diretoria do Paysandu. O CRB tem apenas 27 pontos e está na perigosa zona de rebaixamento para a Série C do Brasileiro.

Comentários da equipe dos Titulares do Esporte, da Super Rádio Marajoara AM-1.130, dão conta de que o jogo desta noite não foi dos melhores. O Paysandu, que entrou com formação diferente no gramado, acabou se perdendo bastante. Jogou até bem no primeiro tempo, mas sofreu um bocado, haja vista que o Ituano estava com sede de vitória. O placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ foi marcado com um único gol de João Vieira, em favor do Paysandu.

No segundo tempo, o Paysandu teve várias chances de gol, mas as finalizações não deram certo; já o Ituano assustou bastante, foi pra cima, fazendo a Fiel ficar nervosa, apesar de esta ali estar para empurrar a equipe bicolor para sair da situação em que se encontrava até o começo da partida. A Fiel sempre acreditou. O jogo foi de pouco desempenho, com apenas um gol, mas que termina com o sabor de uma goleada, em partida que afastou o time do fantasma do Z4.[

A próxima partida do Bicola será em Maceió. Neste momento, o Paysandu está à frente da Ponte Preta e do Botafogo, ambos de São Paulo que, no entanto, ainda jogam pela 29ª rodada da Série B.

