Estudantes paraenses são finalistas em prêmio nacional de educação e sustentabilidade

Três projetos desenvolvidos por estudantes do Pará estão entre os 33 finalistas do Prêmio Criativos Escola + Natureza, uma iniciativa nacional que valoriza ações de preservação ambiental e construção de um futuro mais sustentável. O anúncio dos vencedores será feito nesta quinta-feira (5).

As propostas se destacam pela inovação, valorização da cultura regional e forte engajamento comunitário. Além do Pará, estudantes do Amazonas também figuram entre os finalistas.

Conheça os representantes paraenses:

Placa de controle térmico de açaí (Belém): estudantes criaram placas sustentáveis a partir do caroço do açaí, fruta símbolo da região, promovendo conforto térmico e sustentabilidade na construção civil.

Trilha Maker COP30 (Marituba): um jogo educativo que usa tecnologia acessível, como Arduino, para estimular reflexões sobre desafios ambientais locais e globais, preparando os jovens para a COP30, que acontecerá em Belém.

Clube Azul: Pela cultura oceânica (Maracanã): projeto que conecta floresta e oceano, promovendo educação científica, monitoramento ambiental e valorização da cultura oceânica, destacando a interdependência entre os biomas.

O Prêmio Criativos Escola + Natureza é realizado pelo Instituto Alana, com apoio da Undime e do Greenpeace Brasil. Para Gabriel Salgado, gerente do Instituto Alana, os finalistas mostram que “a infância e a adolescência estão criando boas respostas para os desafios ambientais do presente e do futuro”.

Além do reconhecimento nacional, os vencedores participarão de atividades relacionadas à COP30, em novembro, em Belém, e vivenciarão uma experiência com o Greenpeace Brasil.

Esta edição do prêmio teve expressiva participação: foram 1.593 projetos inscritos, envolvendo mais de 60 mil estudantes e 5.300 educadores de 738 municípios. Quase todos os projetos vieram de escolas públicas, com destaque para instituições estaduais e municipais.

