Filhos de Cristiano Ronaldo são rejeitados em escola de elite; entenda o motivo

O mundo das celebridades é frequentemente associado ao glamour e aos privilégios, mas também apresenta seus próprios desafios únicos. Recentemente, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez enfrentaram complicações ao tentar matricular seus filhos em uma prestigiada escola em Portugal. A escola Saint Julian’s, localizada em Carcavelos, Lisboa, teria negado a admissão dos herdeiros do casal.

Essa informação foi divulgada pelo programa V+Fama, que revelou que os custos anuais da escola podem variar entre 67 mil e 110 mil reais. A decisão de recusa parece não estar relacionada ao custo, mas sim a preocupações dos pais de outros alunos sobre o impacto na privacidade e rotina escolar devido à visibilidade da família Ronaldo.

Por Que a Admissão Foi Recusada?

Adriano Silva Martins, apresentador do programa, comentou que alguns pais estavam preocupados com a habilidade da escola em garantir a privacidade dos outros alunos, caso os filhos de Ronaldo fossem admitidos. A principal preocupação era que a escola se tornasse um constante alvo de atenção da mídia, perturbando a rotina e o clima educacional.

Saint Julian’s é uma escola internacional britânica em Portugal, fundada em 1932. Com um currículo bilíngue e uma variedade de instalações, incluindo um departamento de artes, um campo de futebol e uma ala inaugurada pela Rainha Elizabeth II, a escola oferece uma formação de alta qualidade. No entanto, a presença de filhos de figuras públicas poderia trazer uma atenção não desejada e ameaçar a tranquilidade do ambiente escolar.

Os Desafios para Celebridades na Educação dos Filhos

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm cinco filhos. Cristiano Ronaldo Jr., nascido em 2010, Eva e Mateo, gêmeos nascidos em 2017 via barriga de aluguel, Alana Martina, nascida em 2017 de seu relacionamento com Georgina, e Bella Esmeralda, nascida em 2021. Apesar de sua fama mundial, Ronaldo e Georgina procuram oferecer uma educação normal e de qualidade para suas crianças.

A decisão de Saint Julian’s exemplifica os problemas que celebridades enfrentam ao tentar matricular seus filhos em escolas tradicionais. Entre os principais desafios, estão as preocupações com:

Manter a privacidade dos alunos

Garantir a segurança dentro do ambiente escolar

Gerenciar a atenção midiática

Manter uma rotina escolar normal

Apesar do revés, Ronaldo e Georgina continuam em busca de uma escola que ofereça a combinação certa de qualidade acadêmica e privacidade para seus filhos. Escolas internacionais especializadas em lidar com filhos de figuras públicas podem ser uma opção. Instituições com experiência nesse campo têm políticas rigorosas de privacidade e são bem equipadas para proporcionar um ambiente seguro e focado para o aprendizado.

