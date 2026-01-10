Flamengo prepara 25 milhões de euros para tirar Breno Bidon do Corinthians

Meio-campista do Timão está no radar da diretoria rubro-negra, que busca a contratação de alguém para o setor

Iúri Medeiros e Rafael Oliva, da Itatiaia

O Flamengo deseja a contratação do meia Breno Bidon, do Corinthians. Para isso, a diretoria rubro-negra está disposta a ofertar 25 milhões de euros (R$ 156,2 milhões) pelo jogador de 20 anos.

A Itatiaia apurou que a cúpula do Timão ainda não recebeu contato formal do Flamengo para tratar do atleta. Naturalmente, o estafe do meia tem recebido sondagens, sobretudo do exterior, mas o Corinthians nega qualquer proposta oficial até o momento.

Fontes ligadas ao Flamengo, porém, tratam a investida como questão de tempo. O clube carioca está no mercado em busca de um meio-campista e, recentemente, fez abordagem por Marcos Antônio, do São Paulo.

Bidon se valorizou após a conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians. A Itatiaia revelou, no começo do mês, que seu estafe, em conjunto com o clube, analisa o mercado com cautela. Os representantes do atleta priorizam um bom projeto esportivo, inserido em um mercado atrativo para o seu desenvolvimento.

A empresa responsável pela carreira do jogador, a Dodici Sports BR, sempre conduziu o futuro de Breno com cuidado. A ideia nunca foi “negociar por negociar”, até porque o entendimento é de que atuar no Corinthians, com alta minutagem, é fundamental tanto para o desenvolvimento quanto para a visibilidade do meio-campista.

Pessoas próximas a Breno acreditam que ele pode alcançar a Seleção Brasileira principal e, para isso, ter minutos em campo é considerado essencial. Vale lembrar que Bidon acumula convocações para seleções de base.

Tratado como joia no Parque São Jorge desde antes de sua promoção ao elenco profissional, em 2024, Breno se destaca mesmo sem números expressivos em 2025 — foram um gol e uma assistência em 56 partidas. O jovem chama atenção pela qualidade técnica, criatividade no meio-campo e pela capacidade de exercer diferentes funções.

Como ocorre em toda janela de transferências, Bidon é monitorado por clubes de grandes centros do futebol mundial. Havia expectativa de uma negociação em meados da última temporada, mas o Corinthians não recebeu propostas consideradas vantajosas.

O Timão projeta arrecadar R$ 151 milhões em 2026 com a venda de jogadores. Além de Breno, o atacante Gui Negão também está valorizado no mercado e pode deixar o clube nesta janela de transferências.

Em coletiva de imprensa na última sexta-feira (9), o dirigente Marcelo Paz projetou que o Corinthians fará a maior venda de sua história em 2025. Atualmente, esse posto pertence ao volante Gabriel Moscardo, negociado por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação da época) com o PSG, da França, no início de 2024.

Breno tem contrato com o Corinthians até final de 2029, com multa nacional de R$ 370 milhões e, para o mercado internacional, de 100 milhões de euros (R$ 625 milhões).

Breno Bidon pelo Corinthians

101 jogos (77 como titular)

2 gols

3 assistências

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images