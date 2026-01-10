segunda-feira, janeiro 12, 2026
Na estreia de Luís Castro, Grêmio visita Avenida para iniciar Gauchão 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (10), às 21h, em Santa Cruz do Sul

Nikolas Mondadori, da Itatiaia

Grêmio visita o Avenida neste sábado (10), às 21h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho de 2026. O duelo será realizado no Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS).

Para além do início da temporada, o compromisso do Grêmio no interior gaúcho marca a estreia de Luís Castro. O treinador deve escalar jogadores do grupo principal, incluindo peças titulares no ano passado.

Como chega o Grêmio para estreia do Gauchão

Gabriel Grando deve ser o goleiro do Grêmio nesta largada de 2026. Marcos Rocha tende a aparecer na lateral direita, enquanto Caio Paulista desponta para ocupar o lugar de Marlon, lesionado, na esquerda.

Na zaga, Gustavo Martins, Kannemann e Wagner Leonardo disputam duas posições.

Edenilson, Dodi, Cuéllar e Tiaguinho são alternativas para completar o setor central do time gaúcho — ao lado de Arthur. Na armação, Cristaldo é a peça mais provável de ser escolhida por Luís Castro. Willian também pode aparecer na linha médio-ofensiva.

Amuzu tem tudo para ser o titular pela ponta esquerda, enquanto Aravena e Roger disputam uma vaga na ponta direita. Carlos Vinicius deve ser escalado na referência do ataque.

Avenida x Grêmio

Provável escalação do Avenida

Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vinicius Silva; Anderson Uchoa, Anderson Recife e Emerson Jr; Wellisson, Xandy e Tucão. Técnico: Gabriel Dutra.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Caio Paulista; Arthur, Edenilson (Dodi/Tiaguinho) e Cristaldo; Amuzu (Willian), Aravena (Roger) e Carlos Vinicius. Técnico: Luis Castro.

  • Motivo: 1ª rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho
  • Data e horário: sábado, 10 de janeiro de 2026, às 21h (de Brasília);
  • Local: Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS)
  • Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos (RS)
  • Auxiliares: Otavio Legramanti (RS) e Paulo Ivan de Ávila da Silva (RS)
  • VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima
  • Onde assistir: sportv e Premiere

Reprodução/Grêmio

