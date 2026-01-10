Na estreia de Luís Castro, Grêmio visita Avenida para iniciar Gauchão 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (10), às 21h, em Santa Cruz do Sul

Nikolas Mondadori, da Itatiaia

O Grêmio visita o Avenida neste sábado (10), às 21h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho de 2026. O duelo será realizado no Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS).

Para além do início da temporada, o compromisso do Grêmio no interior gaúcho marca a estreia de Luís Castro. O treinador deve escalar jogadores do grupo principal, incluindo peças titulares no ano passado.

Como chega o Grêmio para estreia do Gauchão

Gabriel Grando deve ser o goleiro do Grêmio nesta largada de 2026. Marcos Rocha tende a aparecer na lateral direita, enquanto Caio Paulista desponta para ocupar o lugar de Marlon, lesionado, na esquerda.

Na zaga, Gustavo Martins, Kannemann e Wagner Leonardo disputam duas posições.

Edenilson, Dodi, Cuéllar e Tiaguinho são alternativas para completar o setor central do time gaúcho — ao lado de Arthur. Na armação, Cristaldo é a peça mais provável de ser escolhida por Luís Castro. Willian também pode aparecer na linha médio-ofensiva.

Amuzu tem tudo para ser o titular pela ponta esquerda, enquanto Aravena e Roger disputam uma vaga na ponta direita. Carlos Vinicius deve ser escalado na referência do ataque.

Avenida x Grêmio

Provável escalação do Avenida

Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vinicius Silva; Anderson Uchoa, Anderson Recife e Emerson Jr; Wellisson, Xandy e Tucão. Técnico: Gabriel Dutra.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Caio Paulista; Arthur, Edenilson (Dodi/Tiaguinho) e Cristaldo; Amuzu (Willian), Aravena (Roger) e Carlos Vinicius. Técnico: Luis Castro.

Motivo : 1ª rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho

: 1ª rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho Data e horário : sábado, 10 de janeiro de 2026, às 21h (de Brasília);

: sábado, 10 de janeiro de 2026, às 21h (de Brasília); Local : Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS)

: Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS) Árbitro : Eduardo Fernandes Bastos (RS)

: Eduardo Fernandes Bastos (RS) Auxiliares : Otavio Legramanti (RS) e Paulo Ivan de Ávila da Silva (RS)

: Otavio Legramanti (RS) e Paulo Ivan de Ávila da Silva (RS) VAR : Jean Pierre Gonçalves Lima

: Jean Pierre Gonçalves Lima Onde assistir: sportv e Premiere

Reprodução/Grêmio