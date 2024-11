Fundação Hemopa abre inscrições para a 9ª Jornada de Hematologia e Hemoterapia

As inscrições para a 9ª Jornada de Hematologia e Hemoterapia do Hemopa já estão abertas! O evento online, nos dias 27 e 28 de novembro, é direcionado a profissionais e estudantes da saúde.

A jornada visa promover a troca de conhecimentos e aprimorar as práticas em hematologia e hemoterapia.

Serão discutidos temas como gestão de bancos de sangue, avanços em hematologia clínica, novas técnicas em hemoterapia, imuno-hematologia, garantia da qualidade e biotecnologia.

Serviço – A 9ª Jornada de Hematologia e Hemoterapia ocorrerá de forma online nos dias 27 e 28 de novembro de 2024, com início às 8h30. O evento é destinado a profissionais e estudantes da área da saúde. As inscrições são gratuitas, porém com vagas limitadas. Para se inscrever, acesse o link.

Foto: Bruno Cruz / Agência Pará