Fundador do Global Citizen Festival: Amazônia visita comunidade quilombola no Pará

Na quinta‑feira (30), o fundador da Global Citizen, Hugh Evans, esteve em visita à comunidade quilombola do Quilombo do Abacatal, localizada em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (PA).

Durante a visita, Evans publicou em suas redes sociais que a história da comunidade é marcada por “força, resiliência e esperança” e ressaltou que “o futuro da Amazônia depende das comunidades que a chamam de lar”. Ele também destacou o trabalho de lideranças locais, como Vanuza do Abacatal, com quem a organização Global Citizen afirma atuar para “amplificar vozes e conectar ação local à mudança global”.

A visita se dá em ano em que Belém será palco da COP 30 e recebe também o festival Global Citizen. A presença de Evans na comunidade quilombola reforça o vínculo entre cultura, justiça social e agenda ambiental que o evento busca evidenciar. A líder da comunidade Abacatal afirmou que o território é “um espaço de memória viva, onde conhecimento, costumes e tradições ancestrais se entrelaçam com a defesa do meio ambiente e a preservação da Amazônia Negra”.

Imagem: Reprodução