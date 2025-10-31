Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” reabre para visitação em Belém

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, maior navio de guerra da América Latina, estará novamente aberto à visitação pública no próximo sábado (01/11), das 14h às 18h (limite de acesso às 17h), no Porto de Belém, com acesso pela Avenida Marechal Hermes, próximo ao Ver-o-Rio. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos no site do Sympla, que pode ser acessado pelo endereço: marinha.mil.br/com4dn/atlantico. Os ingressos serão disponibilizados a partir das 9h do dia 01/11.

O Navio, atual Capitânia da Esquadra, atracou em Belém no início de outubro, trazendo de seu porto sede, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, mais de 400 toneladas de equipamentos, 83 viaturas e cerca de 1.100 militares das três Forças Armadas, para a composição do Comando Operacional Conjunto Marajoara, estrutura temporária criada pelo Ministério da Defesa para a coordenação das ações de segurança e defesa durante a COP30.

Durante o evento internacional, o NAM “Atlântico” será a sede da Força Naval Componente do Comando Marajoara, cujo foco será a proteção de áreas estratégicas, patrulhas fluviais e apoio logístico.

Com efetivo de cerca de 2.800 militares, A Força Naval Componente atuará nas regiões do Porto de Outeiro, Porto Petroquímico de Miramar, Subestações de Energia de Miramar (Equatorial e Eletronorte), Porto de Belém, rios Pará e Guamá, além de suas adjacências.

Serviço: visitação pública ao Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”

Local: orto de Belém (Companhia Docas do Pará). Avenida Marechal Hermes, s/n, Reduto, próximo ao Ver-o-Rio

Data: 01/11 (sábado)

Horário: 14h às 18h (limite de acesso: 17h)

Ingressos: entrada franca, mas é preciso retirar ingressos no site do Sympla, acessível em: marinha.mil.br/com4dn/atlantico. Os ingressos serão disponibilizados a partir das 9h do dia 01/11

Fonte e imagem: 4º DN