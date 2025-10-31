sexta-feira, outubro 31, 2025
Gaby Amarantos recria “Rock Doido  O Filme” em grande show no Global Citizen: Amazônia, em Belém

A cantora paraense Gaby Amarantos promete um dos momentos mais marcantes do festival Global Citizen: Amazônia, que acontece neste sábado (1º), em Belém. Ela vai recriar no palco o espetáculo “Rock Doido  O Filme”, inspirado em seu novo álbum, que mistura o tecnobrega com rock e elementos da cultura pop amazônica. A apresentação deve transformar o palco em uma verdadeira aparelhagem, celebrando a música, a identidade e a criatividade do Pará.

Gaby, que é uma das maiores representantes da música amazônica no cenário nacional, compartilhou em suas redes sociais bastidores dos ensaios e mostrou entusiasmo com o show. “O nosso Rock Doido vai invadir o palco do Global Citizen com um espetáculo histórico. Te prepara, Belém, vai ser uma noite que o mundo inteiro vai lembrar!”, escreveu a artista.

A performance promete unir som, luzes e elementos visuais inspirados nas festas tradicionais do Norte, incluindo figurinos exuberantes, coreografias e projeções que remetem ao universo do tecnobrega. A proposta é mostrar ao público internacional a força da cultura amazônica contemporânea, misturando ritmos, ancestralidade e inovação.

O Global Citizen: Amazônia será realizado no Estádio Mangueirão e reunirá grandes nomes da música brasileira e internacional, como Coldplay, Anitta, Vini Jr e Gaby Amarantos, em uma celebração pela preservação da floresta e pelos direitos das populações amazônicas. O evento faz parte da programação que antecede a COP 30, conferência mundial do clima que será sediada em Belém em novembro de 2025.

Com sua presença marcante e discursos voltados à valorização da Amazônia, Gaby deve aproveitar o momento para reforçar a importância da cultura como ferramenta de resistência e transformação social. Sua participação no festival é vista como símbolo do protagonismo paraense no cenário global  levando o som, as cores e o espírito da Amazônia para o centro das atenções do mundo.

