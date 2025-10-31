Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo é recebida com devoção em Belém

A Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo chegou a Belém nesta semana e foi acolhida com grande demonstração de fé pelos fiéis paraenses. A visita faz parte de uma peregrinação nacional que percorre diversas cidades do país levando a mensagem de proteção e esperança do arcanjo.

Durante a passagem pela capital, a imagem foi recebida em paróquias, comunidades e instituições religiosas, onde ocorreram missas, momentos de oração e procissões. Em cada parada, devotos expressaram gratidão e renovaram suas preces ao santo conhecido como defensor espiritual e símbolo de força diante das dificuldades.

A peregrinação segue agora por outras cidades da região Norte, reforçando a devoção popular e a presença de São Miguel Arcanjo entre os paraenses.

Serviço:

Sexta-feira (31/10)

Local: Praça Santuário de Nazaré – bairro de Nazaré, Belém. Horário: a partir das 19h30. 19h30 – Show oracional com o grupo Colo de Deus. 21h – Acolhimento solene da Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo. 21h30 – Santa Missa de consagração da Arquidiocese de Belém a São Miguel. 23h30 – Show com o Ministério de Música Sementes do Verbo. 1h – Pregação com Irmã Maria Raquel. 2h – Show com o Instituto Hesed. 4h – Santo Rosário. 6h30 – Santa Missa de encerramento



Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução