sexta-feira, outubro 31, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo é recebida com devoção em Belém

A Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo chegou a Belém nesta semana e foi acolhida com grande demonstração de fé pelos fiéis paraenses. A visita faz parte de uma peregrinação nacional que percorre diversas cidades do país levando a mensagem de proteção e esperança do arcanjo.

Durante a passagem pela capital, a imagem foi recebida em paróquias, comunidades e instituições religiosas, onde ocorreram missas, momentos de oração e procissões. Em cada parada, devotos expressaram gratidão e renovaram suas preces ao santo conhecido como defensor espiritual e símbolo de força diante das dificuldades.

A peregrinação segue agora por outras cidades da região Norte, reforçando a devoção popular e a presença de São Miguel Arcanjo entre os paraenses.

Serviço:

Sexta-feira (31/10)

  • Local: Praça Santuário de Nazaré – bairro de Nazaré, Belém.
    • Horário: a partir das 19h30.
    • 19h30 – Show oracional com o grupo Colo de Deus.
    • 21h – Acolhimento solene da Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo.
    • 21h30 – Santa Missa de consagração da Arquidiocese de Belém a São Miguel.
    • 23h30 – Show com o Ministério de Música Sementes do Verbo.
    • 1h – Pregação com Irmã Maria Raquel.
    • 2h – Show com o Instituto Hesed.
    • 4h – Santo Rosário.
    • 6h30 – Santa Missa de encerramento

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: torcedores do Paysandu realizaram novo protesto na Avenida Nazaré antes do jogo
Próximo artigo
Gaby Amarantos recria “Rock Doido  O Filme” em grande show no Global Citizen: Amazônia, em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,213FansLike
3,592FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315