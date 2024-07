Governo do Pará e ministros se reúnem em Belém para vistoriar obras e alinhar atuações para a COP 30

O governador Helder Barbalho recebeu nesta quarta-feira, 24, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Cidades, Jader Filho, e representantes municipais para uma visita às obras para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontece em novembro de 2025, na capital paraense.

Após as reuniões e visitas técnicas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que o desafio de transformar Belém na sede da COP30 foi assumido pelo Governo Federal, juntamente com o Governo do Pará e a Prefeitura Municipal.

“A COP vai acontecer no Brasil, em Belém, com a absoluta qualidade. Não restam dúvidas que teremos equipamentos de qualidade funcionando, com serviços de qualidade para oferecer a todos que vierem, do mundo inteiro. Tenho certeza que vamos superar outras COPs já realizadas”, afirmou.

“Esse é um desafio que o presidente Lula se propôs, de fazer uma COP. Se é para discutir meio ambiente, nada mais simbólico, com uma força enorme, do que fazer na Amazônia. Com todos os desafios que nós temos pela frente, criamos uma estrutura, uma secretaria especial, para dialogarmos de forma permanente com o Estado e o município e mostrar a Amazônia para o mundo”, afirmou o ministro.

Na oportunidade, a equipe organizadora visitou o canteiro de obras do Parque da Cidade, um dos principais complexos para o evento e que o governador, Helder Barbalho, destaca que vai ficar como legado da COP 30 para a capital paraense. O local está com 49% da obra já executada. A vice-governadora, Hana Ghassan, e o secretário extraordinário da União para a COP 30, Valter Correia também participaram da agenda de compromissos.

“Essa estrutura do Parque da Cidade vai ser o grande ponto de concentração do evento em novembro de 2025. Aqui teremos o parque com a sua infraestrutura construída e as zonas verde e azul que serão áreas montadas, dentro da concepção das Nações Unidas, e estarão estabelecendo o acolhimento de todas as delegações e todos os participantes do evento em si”, ponderou o governador.

O projeto de reestruturação urbana da capital paraense prevê além da criação do Parque da Cidade, a reestruturação da área portuária de Belém com a execução do Porto Futuro II, o Parque de Bioeconomia e a Nova Doca. O pacote de investimentos realizado em parceria com o Governo Federal, contabiliza mais de 25 obras estruturantes em Belém.

“Temos um conjunto de 29 obras que compõem a carteira de parceria com o Governo Federal, seja fruto de recursos de financiamento do Orçamento Geral da União, como também da Itaipu Binacional. Destas 29 obras, 24 já estão contratadas e em execução, e aquelas que ainda não iniciaram, o nosso prazo é que nas próximas duas semanas já estejam em contratação. Encerrando a etapa de burocracia e realizando, efetivamente, as construções e execuções necessárias”, destacou Helder Barbalho.

Sobre as ações em parceria entre os Governos do Estado e o Governo Federal, o ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou que os investimentos são focados ainda na resolução de demandas antigas da população. “Aqui na cidade de Belém nós temos duas frentes importantes, um resgate histórico que o governo do presidente Lula está fazendo, é o saneamento do Ver-o-Peso. Uma obra de mais de 120 anos, que até hoje não tinha tido saneamento, além de outras obras, como a do Parque da Cidade, do canal do Tucunduba e o Ariri Bolonha”, contou Jader Filho.

Faltando menos de 475 dias para realização da conferência mundial, o chefe do Executivo paraense ponderou que os investimentos realizados estão transformando positivamente o cenário estadual.

“Estas intervenções mudam conceitualmente a cidade de Belém, trazendo para a nossa capital equipamentos públicos extraordinários, como também corrigem problemas históricos da cidade, seja no campo da mobilidade urbana, seja no campo do saneamento, da drenagem, na correção da ocupação desordenada ao longo do tempo da nossa capital”, contextualizou.

Plantio simbólico

Além de reuniões técnicas e visitas às frentes de trabalho no polígono do Parque da Cidade, o o governador, junto com a comitiva, realizaram o plantio de árvores no espaço. O momento simbólico destacou o compromisso das esferas em garantir o desenvolvimento social regional, mantendo a atenção à sustentabilidade.

Reunião técnica

Antes das visitas aos canteiros de obras, a Cúpula Organizadora da COP realizou a

Reunião Ponto de Controle – COP 30 no Palácio dos Despachos, sede do Poder Executivo Estadual paraense. Na oportunidade, debateram os preparativos e ações institucionais em temas prioritários voltados à hotelaria, qualificação de prestadores de serviço e andamento das obras de infraestrutura. Na ocasião, os representantes tiveram a oportunidade de conhecer ainda o Centro Administrativo da COP 30 que fica em anexo ao Palácio.

O centro funcionará como um escritório para os profissionais do Comitê Estadual que são responsáveis pelos preparativos para a Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará