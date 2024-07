Ramagem dispara com apoio de Bolsonaro e Lula derruba Paes

O apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) alavancou o capital político do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), fazendo com que as intenções de voto para o ex-diretor da Abin mais do que dobrassem, saltando de 14% para 30% em um comparativo com o cenário geral, segundo a pesquisa Quaest sobre as eleições na capital fluminense, divulgada nesta quarta-feira (24).

Já a fina sintonia entre o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), e o presidente Lula (PT), tem afastado muitos de seus possíveis eleitores, produzindo uma queda nas intenções de voto (de 52% para 46%).

Enquanto o líder conservador Jair Bolsonaro se mantém em alta ante o eleitorado, a popularidade de Lula está derretendo em razão de um governo perdulário, sem compromisso fiscal, com enorme apetite tributário, somado à sequência de declarações descabidas proferidas pelo petista, que desaguam em consequências econômicas negativas, sensíveis aos brasileiros.

O levantamento mostra que Ramagem cresceu dez pontos percentuais, de 14% para 24%, entre evangélicos considerando os dados obtidos no mês passado. O conservador também avançou 11 pontos entre os eleitores de Crivella em 2020, saltando de 32% para 43%.

Em um cenário com maior número de candidatos, em pesquisa estimulada, Paes aparece com 49%, em seguida Ramagem, com 13%, e Tarcísio Motta (PSOL), com 7%.

Cyro Garcia (PSTU) e Rodrigo Amorim (União Brasil) alcançam 3%. Juliete Pantija (UP) e Marcelo Queiroz (PP) têm 2%. Carol Sponza (Novo) e Dani Balbi (PCdoB) obtiveram 1% cada. Votos em branco, nulo e eleitores que manifestaram a não pretensão de votar chegam a 15%. Indecisos são 4%.

Entre os dias 19 e 22 de julho foram entrevistados 1.104 eleitores cariocas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupi e registrada na Justiça Eleitoral com o número de protocolo RJ-03444/2024, o nível de confiança é de 95%.

Fonte: Pleno News/Fotos: Tomaz Silva/Agência Brasil // Valter Campanato/Agência Brasil