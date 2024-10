Governo do Pará entrega primeira escola reconstruída para a COP 30

O Governo do Pará entregou, nesta quinta-feira (24), a Escola Estadual de Tempo Integral Ulysses Guimarães, que foi reconstruída para funcionar como hospedagem temporária no padrão de um hostel durante a COP 30, a conferência climática da ONU que será realizada em Belém em novembro de 2025.

“Esta escola representa uma das mais importantes estruturas educacionais do Estado, que hoje recebe por reconstrução o seu espaço físico modernizado, com estruturas climatizadas. É uma escola adequada para a excelência da educação, e já uma amostra do ambiente escolar que estará sendo utilizado de maneira provisória durante o período da COP 30, onde algumas escolas foram selecionadas para receber visitantes em nossa capital”, disse o governador Helder Barbalho.

O colégio Ulysses Guimarães foi inaugurado 30 anos atrás, em 1994. Sua reconstrução representou um investimento de mais de R$ 9 milhões e, além de compor a estratégia desenvolvida pelo Governo do Estado para aumentar a oferta de leitos na capital paraense, também atende à comunidade escolar beneficiando 362 alunos que poderão estudar em um colégio com novas salas de aula, de música, de informática, área de recreio coberta, biblioteca, salas de leitura e educação física, quadra de esporte, novos banheiros e outras facilidades como o “espaço maker”, onde os estudantes poderão aprender noções de robótica, e também novos espaços para professores e coordenadores.

“Esta é uma escola preparada para COP, é uma escola de tempo integral, é uma escola completa, é o que a gente sonha para todas as nossas escolas. O governador tem sido muito claro na nossa missão de garantir os espaços adequados, mas mais do que isso, o resultado precisa aparecer. Agora é trabalhar para fazer muito mais e garantir que nossa galerinha toda possa estar estudando mais ainda e tendo mais resultados”, afirma o secretário de Educação Rossieli Soares.

O aluno Johnny Silva cursa o terceiro ano e diz que a escola melhorou muito em relação à época em que ele começou a estudar na unidade. “Eu notei muita diferença, principalmente na infraestrutura da escola, que é completamente diferente de quando eu entrei aqui. A gente não tinha bebedouros, os banheiros viviam em manutenção… depois da reforma a escola está linda. Dá gosto de estudar aqui”, disse.

Nós estamos há dez anos aguardando este momento. Esse ano foi de suma importância para nós, porque os alunos estavam na expectativa de ter espaços climatizados e organizados. Temos um grupo grande de alunos que ficam conosco de 7h30 até 16h30 no formato de tempo integral, e a nossa missão é fazer com que eles percebam a importância que a educação pública tem no nosso estado”, disse Ângela Silva, diretora da escola.

Estratégia de hospedagem – As obras no colégio Ulysses Guimarães duraram cerca de 12 meses. Esta é a primeira escola entregue das 17 unidades anunciadas pelo Governo do Pará como parte da estratégia de hospedagem para a COP 30 – as outras devem ser entregues até a realização do evento.

Todas as escolas reconstruídas pelo Governo vão ter estrutura adequada para funcionar no padrão de hostels, com novos banheiros e beliches. A expectativa é criar cerca de 5 mil leitos, sendo 304 só no colégio Ulysses Guimarães, além de deixar um legado para a comunidade acadêmica.

Samara Engelke é aluna do primeiro ano, e tem orgulho de saber que sua sala de aula irá receber visitantes de diversos cantos do mundo durante a COP 30, ano que vem. “Eu fico muito orgulhosa e feliz pelo colégio fazer parte disso. A COP dará uma visibilidade importante para a nossa região e para a nossa escola”, destaca.

Sobre a COP – A Conferência das Partes (COP) é a maior conferência climática do planeta. Organizada anualmente pela ONU, é um momento em que líderes de 190 países discutem metas para combater os efeitos negativos das mudanças climáticas. A trigésima edição deste evento, a chamada “COP 30”, irá ocorrer em Belém em novembro de 2025. Na ocasião, o acordo de Paris – um importante acordo climático firmado entre os países membros das Nações Unidas em 2015 – deve ser revisto, permitindo a elaboração de um novo consenso para coibir as emissões de carbono na atmosfera.

Investimentos no futuro – O colégio Ulysses Guimarães é a escola de número 154 reconstruída pela atual gestão estadual, desde o ano de 2019, mas o trabalho do Estado pela educação vai além de melhorias estruturais nas escolas: o Governo do Pará investe na educação para garantir o futuro da população através de estratégias de reconhecimento, valorização de estudantes e servidores, busca ativa, reforço escolar – esforços que possibilitaram ao Estado dar um salto de 1,3 pontos no Ideb entre as edições 2021 e 2023 na etapa do ensino médio, elevando o Estado da 26ª para a 6ª posição no ranking nacional da educação.

No colégio Ulysses Guimarães a nota do Ideb foi 5,0 – a quinta melhor média de toda a rede estadual, e para os professores o resultado após a reforma pode ser ainda melhor: “É uma oportunidade para que nós consigamos fazer um excelente trabalho. A gente está bastante empolgado com essa mudança dentro do ambiente da escola, porque se tem uma boa estrutura, se temos recursos, se temos gente comprometida com o trabalho – como todos os professores dessa escola são -, com certeza isso vai se traduzir em bons resultados para os alunos desta escola e para a educação do nosso Estado”, disse a professora Walquíria Fagundes.

“A Escola Ulisses Guimarães representa certamente uma referência da educação de tempo integral, que permite que os alunos possam chegar no início do dia, ficar até a tarde, fazendo todas as suas retenções, e aqui, numa imersão em torno da educação, estará garantido o conhecimento e a transformação das suas vidas”, destaca o governador Helder Barbalho.

Valorização da educação – Além da reforma de escolas, uma das iniciativas de valorização da comunidade escolar é o Programa Bora Estudar, que premia com cheques de R$ 10 mil os estudantes com melhor desempenho em sala de aula. Por meio do programa, o estudante utiliza o cheque para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de sua casa. O Bora Estudar, só em Belém, contemplou 4.191 estudantes, um investimento de mais de R$ 41 milhões na capital.

O Governo do Pará também desenvolveu o programa “Escola que Transforma”, que é uma iniciativa de reconhecimento e valorização dos servidores da rede estadual de ensino que, a depender do alcance das metas estabelecidas pela Seduc no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), recebem até 3,5 salários, um investimento total de R$ 373 milhões. Neste semestre o Pará teve um crescimento histórico no Ideb, saltando da 26ª para a 6ª posição no ranking nacional. Só em Belém, foram R$ 83.259.428,82 para os servidores da rede estadual no município.

Outra iniciativa é o Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep). Com o projeto, o gestor da escola, em parceria ativa com Conselho Escolar, tem maior autonomia e protagonismo para investimentos alinhados às necessidades específicas de cada unidade. A iniciativa contempla a aquisição de materiais pedagógicos e tecnológicos, pequenas obras, manutenção contínua da unidade escolar, sustentabilidade ambiental, além de dar suporte à alimentação escolar, entre outras ações fundamentais para todas as escolas estaduais do Pará. Na capital paraense, o investimento por meio do Prodep já chega a mais de R$ 33 milhões.

