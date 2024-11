Governo do Pará garante segurança dos candidatos no segundo domingo do Enem

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 movimentou o Pará neste domingo, 10 de novembro, com milhares de candidatos em busca de um futuro acadêmico. E para que os futuros universitários tivessem total tranquilidade para realizar a prova, o governo do Pará garantiu segurança e gratuidade no transporte público aos candidatos. Os portões das escolas abriram às 12h e fecharam às 13h, para o início da avaliação.

Coordenados pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará (Segup), policiais militares realizaram rondas estratégicas nas proximidades das escolas para garantir segurança aos profissionais e candidatos envolvidos com o certame nacional.

Os agentes de segurança receberam qualificação e orientação direcionada para o Enem pela Segup, desde posicionamento estratégico às proximidades dos locais de provas, para, se necessário, realizar um atendimento ágil, com abordagens apropriadas para o público em questão.

Enquanto a segurança se mantinha reforçada, o clima nos arredores da Escola Estadual de Ensino Integral Ulysses Guimarães, no bairro de Nazaré, em Belém, por exemplo, era de ansiedade e expectativa por parte dos candidatos.

Amigos e familiares compartilhavam os últimos conselhos e incentivos antes da prova. Como aconteceu com a candidata Emily Nara Pinheiro Pantoja, de 17 anos. Ao lado da mãe, ela recebia apoio de familiares por ligações de telefone, como foi o caso do pai, que não pôde acompanhá-la neste domingo e ligou para dar a última palavra de incentivo e amor à filha.

Nascida em Bagre, na ilha do Marajó, Emily precisou mudar-se para Belém em 2024 para concluir os ensinos na Escola Estadual Visconde de Souza Franco. Em 2023, ainda no Marajó, a estudante prestou o Enem como ‘treineira’ e se saiu muito bem, conquistando mais de 900 pontos na redação. Agora, com mais experiência e com a segurança no ensino público de qualidade, Emily espera realizar o sonho de ser médica.

“Na verdade, eu quero pediatria. Minha mãe foi internada no hospital, foi um tempo muito difícil. Quando eu passei pela ala pediátrica (do hospital), tipo, muitas crianças carentes, sabe, precisando e lá (Bagre) não tem nenhum pediatra, é uma cidade muito precária mesmo, de saúde. E foi o que surgiu no meu coração, um desejo de cuidar daquelas crianças, por isso que eu quero medicina, quer pediatria”, revelou.

Outra unidade educacional estadual de destaque neste domingo do exame nacional é o Instituto de Educação do Pará (IEP). Este foi o segundo ano que a instituição realiza atendimento especializado, com candidatos com espectro autista e com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Foram 9 alunos que tiveram acompanhamento especial pela equipe formada por leitores e transcritores.

PREPARAÇÃO

O apoio aos estudantes da rede estadual foi intensificado durante o ano letivo. A Seduc, em parceria com as Usinas da Paz, promoveu mutirões educacionais, com simulados, aulas de redação e matemática, além de conteúdos digitais transmitidos pelo Centro de Mídias da Educação Paraense. As aulas ao vivo e podcasts ajudaram a revisar os principais pontos cobrados no exame.

BORA ESTUDAR

O “Bora Estudar”, maior ação de reconhecimento do desempenho escolar voltado para estudantes da rede estadual pública, também foi um destaque. A iniciativa do governo estadual premiou cerca de 17 mil alunos com os melhores desempenhos na redação do Enem 2024. Cada um recebeu R$ 10 mil em crédito habitacional.

APOIO PSICOLÓGICO

Além do preparo acadêmico, a Seduc também se preocupou com o bem-estar emocional dos estudantes. A equipe de psicólogos percorreu escolas públicas, oferecendo técnicas personalizadas para controle de ansiedade e dinâmicas de grupo. Os profissionais de psicologia trabalham a ansiedade, o estresse e o significado simbólico de fazer uma prova que pode decidir os rumos de uma vida. Ao todo, 802 estudantes da rede estadual de ensino foram atendidos.

DESTAQUE NO NORTE

O Pará se destacou como o estado com maior número de inscritos no Enem na região Norte, com 248.092 candidatos. O esforço coletivo, desde a inscrição até a execução das provas, demonstrou o compromisso do governo estadual em proporcionar oportunidades acadêmicas e uma infraestrutura segura para todos os participantes do Enem 2024.

Imagens: Agência Pará de Notícias