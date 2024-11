Em outubro, Pará registra queda no índice de roubos e mês é o melhor na linha histórica

Os investimentos e as estratégias em segurança pública adotados pelo Governo do Pará resultaram em recorde na redução do número de roubos. Segundo dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), outubro de 2024 aparece em primeiro lugar do ranking da série histórica de redução nos registros de roubo de 2010 a 2024, e já é o melhor mês entre todos os meses de outubro, dos últimos 14 anos.

Com 2.854 roubos, outubro deste ano registrou de 65,84% de redução em comparação a outubro de 2018, que apresentou 8.355 casos. Os dados apresentados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) apontam que, entre outubro de 2024 e o de 2018, há uma diferença de 5.501 registros a menos.

“Nós tivemos o melhor mês de outubro da série histórica desde 2010 até outubro de 2024, o que demonstra a estratégia que vem funcionando de combate aos crimes patrimoniais no Estado. Claro que a gente tem muito ainda a melhorar, mas já reflete uma redução significativa, sendo superior a 60% nesse período”, enfatiza o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Em 2024, o governo do Pará trouxe investimentos significativos na área da Segurança Pública como lanchas, inclusive blindadas, coletes balísticos, renovação da frota de viaturas, assinaturas de ordem de serviço de bases, além da entrega do projeto de totens pelo Estado. A queda no índice de crimes contra o patrimônio demonstra a assertividade do plano de segurança posto em prática.

“Estratégias como o policiamento ostensivo, as abordagens, os totens de segurança pública, câmeras de monitoramento, equipamentos de ponta sendo utilizados, inteligência artificial. Tudo que a gente puder colocar à disposição da sociedade para que, cada vez mais, o número de roubos e furtos possam diminuir em nosso estado”, acrescentou Ualame.

Comparando também com os meses de outubro de 2023, 2022 e 2021, as porcentagens de redução são crescentes. Em relação ao ano passado, em que o mês de outubro registrou 3.596 roubos, a queda é de 20,6%. Em relação a outubro de 2022, com 4.286 casos e outubro de 2021, com 5.805 ocorrências, as reduções são 33,41% e 50,84%, respectivamente.

Acumulado apresenta redução

No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a outubro, o Pará também acumula reduções no índice de roubos. Em 2024, nos dez primeiros meses foram registradas 29.745 ocorrências; em comparação a 2018, que teve 90.941 casos, foram registrados 61.196 casos a menos, representando uma redução percentual de 67%.

Em comparação com o ano passado, que contabilizou 37.116 roubos, o Pará alcançou uma redução de 20%. Se comparado com o ano de 2019, quando o Estado atingiu a marca de 72.320 registros, a taxa de declínio atinge 59%. Para o secretário, a conquista demonstra que o Pará caminha para uma redução significativa no final do ano.

“Especificamente no combate a furtos e roubos, a crimes patrimoniais, nós temos alguns mecanismos que foram importantes nisso. Além, obviamente, do policiamento ostensivo em pontos estratégicos e tecnologias avançadas, mas, claro, também o fato de nós termos tido respostas exitosas dos órgãos, como a Polícia Civil, nas investigações, de ter prendido quadrilhas especializadas em alguns tipos de roubos”, finalizou Machado.

Região Metropolitana acompanha queda

No ritmo do Pará, a Região Metropolitana de Belém segue o movimento estadual com a queda dos índices. Para outubro de 2024, a RMB atingiu 1.833 casos, cerca de 63,64% a menos que outubro de 2018 com 5.041 ocorrências. Na comparação com o ano passado, que obteve 2.778 registros, a redução alcança 20%.

Já de janeiro a outubro, a Região Metropolitana registrou 18.449 roubos; em comparação a 2018, que teve 56.541 casos, foram registrados mais de 38 mil casos a menos, representando uma redução percentual de 67%.

