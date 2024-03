Governo Lula detalha bloqueio de R$ 2,9 bilhões; 13 ministérios são atingidos

Em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detalhou ontem, sexta-feira, 29, o bloqueio de R$ 2,9 bilhões no Orçamento, que foi anunciado na semana passada. Os ministérios das Cidades e dos Transportes foram os mais atingidos pelo bloqueio. Algumas áreas consideradas prioritárias, como saúde e educação, não sofreram limitação de recursos. Entretanto, o Ministério do Desenvolvimento Social teve um bloqueio de R$ 281 milhões.

O bloqueio realizado pelo Governo Lula acontece por conta do limite de gastos do arcabouço fiscal, nova regra para as contas públicas aprovada no ano passado.

Confira os valores bloqueados pelo governo: Ministério das Cidades: -R$ 741,74 milhões; Ministério dos Transportes: -R$ 678,97 milhões; Ministério da Defesa: -R$ 446,48 milhões; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social: -R$ 281,66 milhões; Ministério da Integração: -R$ 179,79 milhões; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: -R$ 118,79 milhões; Ministério da Agricultura: -R$ 105,49 milhões; Ministério da Fazenda: -R$ 94,39 milhões; Ministério das Relações Exteriores: -R$ 69,29 milhões; Ministério da Justiça e Segurança Pública: -R$ 65,59 milhões; Ministério dos Portos e Aeroportos: -R$ 52,29 milhões; Ministério do Planejamento e Orçamento: -R$ 37,09 milhões; Ministério da Gestão e Inovação: -R$ 36,29 milhões.

Imagem: Divulgação