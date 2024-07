Gustavo Petro pede que Maduro divulgue atas das eleições

Nesta quarta-feira (31), o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que existem sérias dúvidas sobre as eleições presidenciais do último domingo (28) na Venezuela. Ele pediu ao governo do país vizinho uma apuração “transparente” e que aceite o resultado, “seja qual for”.

– As sérias dúvidas que se estabelecem em torno do processo eleitoral venezuelano podem levar seu povo a uma profunda polarização violenta com graves consequências de divisão permanente de uma nação que soube unir-se muitas vezes na sua história – escreveu Petro.

Ele se manifestou por meio de uma mensagem na rede social X. Essa foi sua primeira manifestação sobre as eleições no país caribenho.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela divulgou na noite de domingo seu único boletim até agora e concedeu a vitória ao presidente Nicolás Maduro com 51,2% dos votos, contra 44,2% do opositor Edmundo González Urrutia, um resultado que tem sido questionado pela comunidade internacional.

O Carter Center, que participou como observador nas eleições, afirmou na terça-feira que o processo “não estava em conformidade” com os parâmetros e padrões internacionais de integridade eleitoral, razão pela qual “não pode ser considerado democrático”.

– Convido o governo venezuelano a permitir que as eleições terminem em paz, permitindo um escrutínio transparente com contagem de votos, atas e supervisão por todas as forças políticas do seu país e supervisão internacional profissional – acrescentou Petro.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Carlos Ortega