Hemopa registra mais de 291 mil beneficiados com doações de sangue no Pará

O Governo do Pará segue com os investimentos na saúde pública com a construção da nova sede da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em Belém e a expansão dos serviços para o interior. Ações como essas buscam não somente modernizar as instalações e serviços, como também, aumentar a captação de novos doadores e bolsas de sangue, essenciais para salvar vidas em todo o estado.

Até o mês de agosto de 2024, as doações de sangue beneficiaram 291.060 pessoas em todo o Pará, refletindo o sucesso das campanhas de conscientização e a importância da manutenção dos estoques de sangue. Durante o mesmo período, foram coletadas 72.765 bolsas de sangue, o que demonstra a generosidade e o espírito solidário dos paraenses.

Hanáh Santos, uma doadora regular, que também já precisou de transfusão de sangue, compartilha sua experiência. “A inspiração para doar veio do meu pai, e quando precisei durante o parto, entendi o verdadeiro valor desse gesto. Após me recuperar, me transformei uma defensora ativa, organizando caravanas para incentivar novos doadores”.

A nova sede do Hemopa terá 4.130 m² de área total construída e promete trazer uma infraestrutura moderna e funcional. O espaço terá quatro pavimentos, subsolo e cobertura, com sistemas de refrigeração e de captação de água das chuvas, instalação de painéis solares e luminárias eficientes, será ampliado o atendimento a 130 pacientes, diariamente.

Já o prédio atual da sede da Fundação, segue recebendo obra de modernização, para atender os atuais requisitos de sustentabilidade energética, com a instalação de placas para geração de energia solar, na recomposição de telhados, sistema de reutilização de água das chuvas e implantação de novo sistema de refrigeração.

O objetivo do projeto é promover um ambiente sustentável, aprimorando a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários do banco de sangue do Pará.

Mãe de um paciente em tratamento no Hemopa, Glaucia Ribeiro está vivenciando o aprimoramento na qualidade dos serviços disponíveis aos usuários do banco de sangue do Pará.

“Cada melhoria aqui é um passo adiante no cuidado com nosso bem-estar. Estamos esperançosos e gratos pelas novidades, que trazem mais qualidade ao atendimento”, comemora.

Para ganhar capilaridade de atendimento no interior do estado, a descentralização dos serviços do Hemopa tem avançado. Neste ano, seis novas agências transfusionais foram abertas, totalizando 22 unidades em todo o território paraense. Essa expansão facilita o acesso aos serviços de transfusão de sangue, evitando deslocamentos desnecessários e melhorando a qualidade de vida dos pacientes locais.

Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa, destaca a importância da expansão e modernização do espaço. “Continuamos comprometidos em trazer os serviços de coleta e transfusão para mais perto de todas as regiões, garantindo qualidade e segurança no atendimento. A abertura de novas unidades é um reflexo desse compromisso com a saúde dos paraenses.”

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cruz/Ag Pará