União Europeia dá pronta resposta a Trump com 800 bilhões de euros para ajudar a Ucrânia

A Europa começou a se preparar para uma eventual retirada do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e, mais ainda, para um cenário de aliança entre Washington e Moscou. A chefe de governo da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta terça-feira, 04, que o bloco europeu prepara um plano de 800 bilhões de euros (R$ 4,9 trlhões) para reforçar as defesas das nações da UE e diminuir o impacto da potencial retirada dos EUA da aliança de países que ajudam a Ucrânia.

Com o valor, a UE pretende também que a Ucrânia tenha força militar para negociar com a Rússia após o congelamento da ajuda dos EUA à nação.

O plano é uma reação ao anúncio dos EUA, na noite de ontem, segunda-feira, 03, de que vai pausar a ajuda norte-americana à Ucrânia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o enorme pacote “REARM Europe” será apresentado aos 27 líderes da UE que se reunirão em Bruxelas na quinta-feira em uma reunião de emergência após uma semana de crescente incerteza política de Washington, onde o presidente Donald Trump questionou tanto sua aliança com o continente quanto a defesa da Ucrânia.

“Não preciso descrever a natureza grave das ameaças que enfrentamos”, disse von der Leyen.

A chave para o dilema das nações da UE tem sido a relutância em gastar muito em defesa nas últimas décadas, enquanto se escondiam sob o guarda-chuva nuclear dos EUA e uma economia lenta, o que cria desafios para um rápido aumento desses gastos.

PLANO

Von der Leyen disse que a primeira tarefa é afrouxar as restrições fiscais que a UE impõe aos gastos orçamentários para “permitir que os estados-membros aumentem significativamente seus gastos com defesa sem acionar” regras punitivas destinadas a impedir que os déficits fiquem muito no vermelho.

“Portanto, se os estados-membros aumentassem seus gastos com defesa em 1,5% do PIB em média, isso poderia criar um espaço fiscal de quase 650 bilhões de euros (US$ 683 bilhões) em um período de quatro anos”, disse von der Leyen. Isso seria complementado por um programa de empréstimos de 150 bilhões de euros (US$ 157 bilhões) para permitir que os estados-membros invistam em defesa.

Ela disse que o equipamento militar que precisa ser melhorado inclui defesa aérea e de mísseis, sistemas de artilharia, mísseis e munição, drones e sistemas antidrone e preparação cibernética.

Tal plano forçará muitos estados-membros da UE a aumentar muito seus gastos militares, que ainda estão abaixo de 2% do produto interno bruto. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse aos estados-membros que eles precisam passar para mais de 3% o mais rápido possível.

Fonte e imagem: Portal G1