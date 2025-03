Belém sedia IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia nos dias 21 e 22 de março

Nos dias 21 e 22 de março, Belém do Pará será o palco do IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia. Um evento que promete reunir artistas nacionais e internacionais em uma celebração da diversidade cultural e artística. Com uma programação que inclui oficinas, mostras competitivas e apresentações de companhias convidadas, o encontro busca fortalecer a cena cultural local e inserir a dança amazônica no circuito internacional.

A dança, reconhecida como uma poderosa forma de expressão artística e cultural, transcende fronteiras geográficas e promove a inclusão e o diálogo intercultural. No contexto amazônico, onde a pluralidade cultural é uma marca registrada, o evento surge como uma plataforma essencial para o intercâmbio artístico e a valorização das expressões locais e globais.

Além do impacto cultural, o encontro tem um papel significativo no desenvolvimento econômico e turístico da região. Ao atrair artistas, profissionais e espectadores de diversas localidades, o evento contribui para a movimentação da economia local e destaca o potencial turístico de Belém. A valorização da cultura amazônica também fortalece o senso de identidade local, incentivando o orgulho pela riqueza cultural da região.

O IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia consolida-se, assim, como um espaço de integração, celebração e promoção da dança, reforçando a importância da arte como ferramenta de transformação social e cultural.

Entre os artistas convidados estão nomes de destaque da cena artística paraense, como Martha Batista, Karla Vulcão e Gysllene Araújo, que representam a força e a diversidade da dança produzida na região. Outro grande nome confirmado é o do artista brasiliense Fiákra, cantor, compositor, coreógrafo e produtor musical. Criador e fundador do grupo de dança e performance Pocs Crew, Fiákra mora atualmente em São Paulo e soma mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. Ele ganhou reconhecimento nacional com sua versão da música “Homem com H”, de Antônio Barros, e consolidou uma carreira de sucesso tanto na música quanto na dança. Além de sua trajetória artística, Fiákra atua como editor e montador audiovisual para Drinho, produtor responsável por clipes de grandes nomes da música brasileira, como Pabllo Vittar, Banda Uó, Gaby Amarantos, Leuriscleia, Adam Mitch e Natty Hills.

À frente da produção cultural do IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia está Igor Marques, um nome de destaque no cenário artístico da região. Professor, multiartista e produtor cultural, Igor já consolidou sua trajetória à frente de importantes iniciativas, como o Circuito Norte em Dança, o Festival Mapinguari e o Intercâmbio Cultural Brasil. Com vasta experiência na promoção e valorização da cultura amazônica, Igor Marques traz ao evento sua expertise e visão inovadora, garantindo uma programação que não apenas celebra a dança, mas também fortalece a identidade cultural local e fomenta o diálogo entre artistas de diferentes partes do mundo. Sua atuação reforça o compromisso com a democratização da arte e a transformação social por meio da cultura.

O IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia conta com o apoio institucional de importantes entidades que reforçam sua relevância cultural e artística. A Seção Belém do Pará do Conselho Internacional da Dança (CID/UNESCO) traz o respaldo de uma organização global dedicada à promoção da dança como forma de expressão e diálogo intercultural. O Colegiado de Dança do Pará soma esforços para fortalecer a cena local, enquanto o Teatro Margarida Schivasappa, espaço tradicional e referência cultural na cidade, abre suas portas para receber as atividades do evento. A Fundação Cultural do Pará (FCP) e o Governo do Estado do Pará também apoiam a iniciativa, evidenciando o compromisso com o desenvolvimento cultural e a valorização da dança como ferramenta de transformação social e econômica na região. Juntos, esses parceiros garantem a realização de um evento que celebra a diversidade e a riqueza da cultura amazônica.

SERVIÇO:

IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia

Classificação livre

21 de março (local à confirmar)

18h – Masterclass de Jazz contemporâneo, com Gysllene Araújo.

20h – Masterclass de Dança Comercial, com Fiákra.

R$ 70,00 cada masterclass

Inscrições: https://dancadigital.com/padam25/

