Em dia de recorde de consumo de energia no Brasil, Belo Monte foi a hidrelétrica que mais gerou, atendendo 42 milhões de pessoas

Com ondas de calor em boa parte do Brasil, o país registrou novo pico de consumo de energia, na terça-feira (25/02), às 13h31, atingindo a marca de 105.850 MW de demanda instantânea no Sistema Interligado Nacional (SIN). Nesse cenário de alto consumo, Belo Monte, sob gestão da Norte Energia, foi a usina hidrelétrica que mais contribuiu para o atendimento nacional, gerando, sozinha, 7.759,2 MW, aproximadamente 7,3 % do que o país precisava. O percentual equivale à demanda de 42,38 milhões de pessoas. Os dados constam no Boletim Diário do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Ao todo, cerca de 90% do total foi atendido por fontes renováveis de energia. As hidrelétricas foram responsáveis pelo fornecimento de 68.339 MW, ou seja, 65 % do consumido em todo o Brasil. O recorde anterior havia sido registrado no dia 24 de fevereiro, às 14h24, quando a demanda instantânea do SIN chegou a 104.732 MW. Neste mesmo horário, a Usina Hidrelétrica Belo Monte gerava 9.822 MW, aproximadamente 9,4 % do consumo nacional. Esse total equivale ao atendimento de 53,57 milhões de pessoas.

Ainda na terça-feira passada (25), houve outro recorde: o valor de carga média diária do SIN chegou a 95.808 MWmed. A maior marca anterior havia sido registrada dia 21 de fevereiro, com 94.094 MWmed.

Reforçando seu papel, Belo Monte vem contribuindo significativamente para a segurança energética nacional. A hidrelétrica colabora para a manutenção dos níveis dos reservatórios do país e reduz a pressão sobre eles, diminuindo a necessidade de acionamento de outras fontes de energia elétrica, mais poluentes, para atendimento de ponta.

