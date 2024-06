Ibama e ICMBio vão parar no Dia Mundial do Meio Ambiente

Os servidores do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) convocaram para hoje (05/06) uma paralisação em todo o país. A data coincide com o Dia Mundial do Meio Ambiente.

A decisão foi divulgada pela Ascema Nacional (Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente), que enviou uma carta à ministra Marina Silva a alertando sobre a greve.

Segundo o texto, o motivo da paralisação é o “aparente desinteresse do governo federal em realizar a justa e devida reestruturação da Carreira e do PECMA (Plano Especial de Cargos do MMA e do Ibama)”.

“Na primeira semana de junho completam-se seis meses de mobilização das servidoras e servidores do MMA, Ibama, ICMBio e SFB pela reestruturação da Carreira de Especialista em Meio Ambiente – CEMA e do Plano Especial de Cargos do MMA e do Ibama – PECMA. Embora as negociações com o Governo Federal tenham se iniciado em outubro passado, até o momento muito pouco se avançou para que um acordo favorável aos trabalhadores da área ambiental federal fosse firmado.

“Coincidentemente, na primeira semana de junho é celebrado também o Dia Mundial do Meio Ambiente, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas há 50 anos para unir pessoas ao redor do mundo no esforço de proteger e restaurar nosso Planeta. Diversos eventos estão previstos para ocorrer ao longo da próxima semana e nós, servidoras e servidores dos órgãos ambientais federais não poderíamos ficar de fora.

“Infelizmente, o aparente desinteresse do Governo Federal em realizar a justa e devida reestruturação da Carreira e do PECMA não nos traz motivos para celebração. Portanto, frente a necessidade de seguirmos mobilizados e pressionando para que tenhamos o reconhecimento do governo, as servidoras e servidores ambientais federais de todo o país se unirão em uma paralisação nacional hoje dia 5/6/2024, quando serão realizados atos em todos os estados e no Distrito Federal em prol da reestruturação da Carreira e do PECMA. “Convidamos a senhora Ministra, os Presidentes do Ibama e do ICMBio, bem como o Diretor-Geral do SFB, a nos apoiar nesta causa. Solicitamos que incluam em seus discursos e pronunciamentos oficiais o reconhecimento da importância das trabalhadoras e dos trabalhadores na proteção ambiental, assim como a necessidade de reestruturação, valorização e realização de concursos para a Carreira. Durante esta semana, todas as atenções estarão voltadas para o Meio Ambiente, e é fundamental destacar o papel crucial desempenhado por esses profissionais.”

Imagem: Agência Brasil