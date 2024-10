Incêndio destrói mais de 15 quilômetros de mata no baixo Acará

Um incêndio de grandes proporções já destruiu mais de quinze quilômetros de mata nativa e cultivada na localidade de Boa Esperança, região do Baixo Acará, município de mesmo nome, no nordeste do Pará. O incêndio, que ainda não tem origem definida, começou no último sábado, 26.

Bombeiros e as populações ribeirinhas lutam contra as chamas. Muitos plantios de açaí já foram destruídos, assim como diversos safes da agricultura familiar.

De acordo com informações procedentes da sede do município de Acará, diversas pessoas precisaram de atendimento médico na cidade, em razão da inalação de fumaça provocada pelo incêndio que toma conta da floresta.

A situação é tensa e preocupante, haja vista que situações como a vivida no Acará neste momento já ocorreram e ocorrem em outros pontos do Pará, como Xinguara, no sudeste Paraense, e também no oeste do Estado.

