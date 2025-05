Incra entrega créditos para famílias do Marajó em apoio à reforma agrária e agricultura familiar

Famílias que vivem na zona rural do Marajó receberam apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) entre quinta-feira (1º) e domingo (4), com benefícios destinados a fortalecer a agricultura familiar e promover a segurança alimentar e nutricional.

As comunidades de Breves, Gurupá, Melgaço e Portel foram contempladas com a assinatura de contratos de crédito Apoio Inicial e Fomento Mulher, duas modalidades de crédito oferecidas pelo Incra. O valor de R$ 8 mil foi entregue a cada família, como parte do esforço para apoiar o desenvolvimento da região.

De acordo com o Incra, os créditos são fundamentais para melhorar a produção e a produtividade das propriedades rurais, além de aumentar a renda das famílias assentadas. Com o recurso, os beneficiários poderão investir em insumos, equipamentos e serviços necessários ao aprimoramento das atividades produtivas.

Raí Moraes, superintendente do Incra Belém, ressaltou que a retomada das políticas públicas de reforma agrária pelo governo federal visa promover a justiça social e o desenvolvimento rural sustentável. “O governo traz de volta o Incra para atuar junto ao nosso povo, ajudando na melhoria de vida”, afirmou Moraes.

O plano do governo é estender a ação a mais de 75 municípios sob a jurisdição de Belém, com investimentos totais de R$ 4 milhões. Foram entregues 251 créditos Apoio Inicial (R$ 2 milhões) e 262 créditos Fomento Mulher (R$ 2 milhões) nos quatro municípios.

A parceria entre o Incra e o Governo do Estado tem permitido o reconhecimento de assentamentos, como Acuti-Pereira e Dorothy Stang, em Portel, como áreas prioritárias para a aplicação de políticas públicas de reforma agrária.

Nilson Silva, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri Pará), destacou o papel fundamental da organização na luta pela democratização da estrutura fundiária e no apoio ao desenvolvimento sustentável dos assentamentos. “Continuamos lutando por políticas que garantam melhores condições de vida no campo”, afirmou Silva.

Imagem: Ascom Incra