Polícia Civil apreende mais de 117 kg de drogas e prende dois homens em Juruti

Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Civil na tarde da última sexta-feira, 2 de maio, no município de Juruti, no oeste do Pará. Durante a ação, mais de 117 quilos de entorpecentes foram encontrados com dois homens, que foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi possível graças a denúncias feitas por moradores. As informações indicavam que dois indivíduos estavam transportando drogas até um hotel da cidade. A equipe de plantão foi até o local e conseguiu interceptar os suspeitos, que carregavam duas malas com 113 tabletes de drogas.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Alberto Teixeira Benassuly, os presos são naturais de Manaus (AM) e levavam 103 tabletes de skunk, 8 de crack e 2 de cocaína. O delegado Lucas Kutscher, responsável pela prisão, informou que os homens foram levados para a delegacia, onde os procedimentos legais foram realizados.

A Polícia Civil destacou a importância da participação da população no combate ao tráfico de drogas. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181, ou pelo WhatsApp da Iara, no número (91) 98115-9181.

Imagem: Divulgação