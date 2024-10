Israel diz que pode ter matado n° 1 do grupo Hamas, Yahya Sinwar

As Forças de Defesa de Israel fizeram uma publicação na rede social X, nesta quinta-feira (17), na qual afirmaram ter eliminado três terroristas na Faixa de Gaza. De acordo com os israelenses, um dos que morreram na ação pode ser o número 1 do grupo Hamas, Yahya Sinwar, mas a identidade dos mortos ainda está sendo apurada.

– Neste momento, a identidade dos terroristas não pode ser confirmada – relataram os militares.

Ainda de acordo com comunicado, “no prédio onde os terroristas foram eliminados, não havia sinais da presença de reféns na área”. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que estão operando na região “com a cautela necessária”.

Fonte: Pleno news/Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER