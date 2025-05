Jairo Olanda assume interinamente a prefeitura de Tucuruí e promete liderar com ética o Executivo

O presidente da Câmara Municipal de Tucuruí, vereador Jairo Holanda (MDB), assumiu oficialmente o cargo de prefeito interino da cidade, em cerimônia realizada na tarde da quinta-feira, 08. Jairo está à frente do Executivo municipal desde que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, na terça-feira, 06, cassar o mandato do ex-gestor do município, Alexandre Siqueira (MDB), por abuso de poder econômico no contexto das eleições de 2020, em que Alexandre teria dado combustíveis a eleitores em troca de votos.

Ao assumir a Prefeitura de Tucuruí, Jairo afirmou que sua gestão será pautada em responsabilidade, transparência e cautela.

“Vou conduzir esse momento com muito cuidado e muita transparência. Não esperava assumir a Prefeitura de Tucuruí, mas agora estou aqui para garantir que os serviços essenciais continuem funcionando plenamente. Não estou pensando em plano de governo, mas sim em garantir uma transição responsável até a escolha do novo prefeito eleito pelo povo”, declarou.

Da Redação com informações do portal Estado do Pará Online.