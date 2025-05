Operação policial resulta na apreensão de mais de 510 quilos de entorpecentes. Em uma semana, ações totalizam mais de uma tonelada de drogas.

As forças de segurança pública do Estado do Pará realizaram, neste domingo, 11, mais uma apreensão significativa de entorpecentes, totalizando 510,2 quilos de drogas interceptadas durante fiscalização da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, no rio Tajapuru, no estreito de Breves, região oeste do Estado. A ação, integrada entre órgãos estaduais, ambientais e alfandegários, resultou ainda na prisão de um homem e na apreensão de um celular e R$ 2.150 em espécie.

Somada à apreensão anterior realizada no último dia 5 de maio, que interceptou 490 quilos de entorpecentes, as ações contabilizam mais de uma tonelada de drogas retiradas de circulação em apenas uma semana, representando um duro golpe contra o tráfico fluvial na região.

A droga foi localizada no compartimento baú de uma carreta transportada por balsas acopladas ao empurrador “Jean Filho XXX”, embarcação que havia saído de Manaus no início da semana. A carga suspeita foi inspecionada com o apoio do cão farejador “Jay-Z”, do Batalhão de Ação com Cães (BAC) da Polícia Militar, que sinalizou a presença dos entorpecentes.

Foram apreendidos 484,7 quilos de maconha tipo skunk e 25,5 quilos de substância análoga a oxi, além de um aparelho celular e a quantia em dinheiro. O condutor do veículo foi preso em flagrante e, junto ao material ilícito, encaminhado para os procedimentos legais.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destacou o avanço das ações estratégicas no combate ao crime organizado na região. “As apreensões significativas refletem o compromisso inabalável e a intensificação dos esforços das nossas forças de segurança, que estão, cada vez mais, preparadas e equipadas para proteger nossa sociedade contra o flagelo do narcotráfico”, enfatizou.

BASE INTEGRADA

A Base Fluvial Integrada Antônio Lemos atua como ponto estratégico no combate ao tráfico de drogas, reunindo diversos órgãos da esfera estadual e federal. Instalada desde junho de 2022 no distrito de Antônio Lemos, a unidade tem sido fundamental para conter o tráfico por vias fluviais.

Somente em outubro de 2024, as equipes da base apreenderam mais de 1 tonelada de entorpecentes em 12 dias de operação — resultado de sete ações distintas realizadas entre os dias 19 e 30 daquele mês, comprovando a eficiência das operações integradas de monitoramento na região.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias