Linkin Park confirma show no Brasil. Será ainda neste ano, em São Paulo.

Linkin Park confirmou sua passagem pelo Brasil! É isso aí, a banda, com formação atual de Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong e Colin Brittain, vai passar por São Paulo ainda este ano. A apresentação será no Allianz Parque. As pré-vendas exclusivas do fã-clube do LP Underground começam nesta quarta-feira, 25. Então, na quinta-feira, 26, clientes Santander Select e Private poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva, com parcelamento em até 5 vezes sem juros. Já a pré-venda para os demais clientes do banco acontece no dia 27 de setembro. Neste caso, todos os cartões são elegíveis, exceto os de viagens e PJ.

Não tem acesso à pré-venda? Está tudo bem! O público geral poderá comprar os ingressos a partir da próxima segunda-feira (30). Além disso, você poderá parcelar com cartão em até 3 vezes sem juros ou de 4 vezes a 8 vezes com juros.

Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h pelo site da Ticketmaster. Porém, caso opte por ir até a bilheteria oficial, os ingressos ficarão disponíveis a partir das 11h. Será permitido comprar até quatro ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.

Marcando essa nova fase do Linkin Park, o grupo lançará o álbum “From Zero” no dia 15 de novembro. Aliás, vale lembrar que esse será o primeiro lançamento da banda desde “One More Light”, que chegou em 2017, mesmo ano do falecimento de Chester Bennington.

Fonte: Famosos e Celebridades/Imagem: Divulgação/James Minchin III