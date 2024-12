Lula deve ser submetido a novo procedimento na noite de hoje

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser submetido a um novo procedimento médico na noite desta quinta-feira (11); desta vez para a retirada do dreno que está ligado ao seu cérebro. A intervenção está prevista para ocorrer às 19h, e faz parte do seu cronograma médico pós-craniotomia feita na noite da última segunda (9).

A informação foi repassada à imprensa pelo médico particular do petista, Roberto Kalil, em coletiva na frente do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Na manhã desta quinta, o líder do Planalto teve que realizar um procedimento chamado embolização das artérias meníngeas, a fim de bloquear o fluxo sanguíneo na região afetada e evitar novas hemorragias intracranianas.

A intervenção foi complementar à craniotomia, realizada na última segunda para terça, por meio da qual foi drenado um sangramento identificado na área da cabeça afetada pela queda que Lula sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada.

A equipe médica acredita que o petista receberá alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no próximo sábado (12) e deve estar de volta ao Alvorada na próxima segunda (16) ou terça-feira (17).

Fonte: Pleno News/ Foto: Ricardo Stuckert / PR