Madeira ilegal é apreendida por agentes da Base Fluvial Antônio Lemos, no Marajó

A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos segue com o combate dos ilícitos ambientais, de tráfico e contrabando na região do Marajó. Na sexta-feira, 27, durante fiscalizações de rotina, equipes policiais identificaram cerca de 16 metros cúbicos de madeira serrada, transportada sem documentação em uma embarcação que tinha como destino à capital paraense.

A abordagem da guarnição ocorreu no início da tarde da última sexta-feira, 27, na embarcação ferryboat “Amazonas V”, enquanto deslocava pelo rio Tajapuru, principal hidrovia de transporte de cargas e passageiros na região marajoara. No interior da embarcação, que saiu da cidade de Almeirim, foi encontrada a carga, sendo oito pacotes de madeira serrada, aproximadamente 16 metros cúbicos.

Conforme o relato policial, durante a apresentação da documentação, observou-se que a guia florestal apresentava irregularidades na data de validade, bem como QR code de validação e código de barras inválidos. Assim, a madeira foi apreendida e apresentada, juntamente com o comandante da embarcação, na delegacia da base Antônio Lemos, para os procedimentos cabíveis.

Foi lavrado pela autoridade policial o termo de depósito e início da apurada da origem do material. Para o diretor do Grupamento Fluvial (GFlu), coronel José Vilhena, mais uma vez a Base Integrada demonstra sua efetividade no combate aos ilícitos. “Nossas equipes seguem trabalhando diuturnamente para que a criminalidade seja combatida de todas as formas. Nesta de ontem, tivemos êxito em apreender a madeira com origem ilegal, demonstrando a força das fiscalizações”, destacou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação